Сотні одеситів залишилися без води до вечора (адреси)

Відсутність води у крані. Фото: google.com

Сьогодні, 5 грудня, деякі містяни залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду у домівки планують повернути до вечора, але час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Марата, 74-81;

вул. Олександра Блока — усі будинки;

вул. Чикаленка, 66-76Б;

вул. Ільфа і Петрова, 31-39 (непарні будинки).

Попередньо води не буде до 17:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, стічні води помпової станції "Чорноморка-2" надходять у зливовий залізобетонний колектор та потрапляють на територію пляжу та до Чорного моря. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Також ми писали, що Хаджибейський лиман різко пересихає. Причиною цьому є поганий стан гідротехнічних споруд, зокрема дамби, це призвело до низького водообміну.