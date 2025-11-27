Видео
Україна
Главная Одесса Социальных автобусов в Одессе стало больше — новые маршруты

Социальных автобусов в Одессе стало больше — новые маршруты

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 12:11
Социальные автобусы Одессы: новые маршруты и график движения
Гуманитарный автобус, который получила Одесса. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Одессе начали работу два новых социальных маршрута для жителей. Автобусы курсируют с утра до вечера, в часы пик выходят дополнительные рейсы. Бесплатные маршруты соединяют важные социальные точки и облегчают передвижение. Уже работает и другой популярный маршрут через Железнодорожный вокзал.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Новые автобусы

Новые маршруты курсируют по направлениям "ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная" и "ул. Тираспольское шоссе (Два Столба) — ул. Дегтярная". На каждом из них вывели по два автобуса, которые ездят с интервалом в 1 час. Рейсы работают с 06:30 до 20:00, в утренние и вечерние часы пик есть усиленные выпуски. Также продолжает работать социальный маршрут "Железнодорожный вокзал — ул. 28 Бригады". На нем курсируют четыре муниципальных автобуса с интервалом в 30 минут.

Маршруты соединяют все основные социальные направления города и являются бесплатными для всех пассажиров. Городские власти отмечают, что это улучшит доступ к работе, школам, больницам и общественным учреждениям.

Гуманитарные автобусы

Одесса получила 20 гуманитарных автобусов: 10 от немецкого города Regensburg и 10 от Стамбула. Среди них — большие сочлененные и низкопольные автобусы вместимостью до 160-170 пассажиров. Данный транспорт почти год простаивал на парковке КП "Горэлектротранс" из-за отсутствия изменений в законодательстве, которые позволяли бы его использовать на городских маршрутах.

Со вступлением военной администрации было принято решение запустить автобусы на маршруты и сделать их бесплатными для пассажиров. Для обслуживания транспорта выделено почти 10 миллионов гривен. Эти деньги пойдут не только на содержание, но и на топливо и зарплаты водителям.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Одессы в декабре. Также мы писали о том, что в Одессе меняли движение части трамваев.

Одесса Одесская область Новости Одессы автобусы проезд общественный транспорт
