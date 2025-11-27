Соціальні автобуси Одеси: нові маршрути та графік руху

Гуманітарний автобус, який отримала Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Одесі розпочали роботу два нові соціальні маршрути для мешканців. Автобуси курсують зранку до вечора, у години пік виходять додаткові рейси. Безоплатні маршрути з’єднують важливі соціальні точки та полегшують пересування. Уже працює й інший популярний маршрут через Залізничний вокзал.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Нові автобуси

Нові маршрути курсують за напрямками "вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна" та "вул. Тираспольське шосе (Два Стовпи) — вул. Дігтярна". На кожному з них вивели по два автобуси, які їздять із інтервалом у 1 годину. Рейси працюють з 06:30 до 20:00, у ранкові та вечірні години пік є посилені випуски. Також продовжує працювати соціальний маршрут "Залізничний вокзал — вул. 28 Бригади". На ньому курсують чотири муніципальні автобуси з інтервалом у 30 хвилин.

Маршрути з’єднують усі основні соціальні напрямки міста та є безоплатними для всіх пасажирів. Міська влада наголошує, що це покращить доступ до роботи, шкіл, лікарень та громадських установ.

Гуманітарні автобуси

Одеса отримала 20 гуманітарних автобусів: 10 від німецького міста Regensburg та 10 від Стамбула. Серед них — великі зчленовані та низькопідлогові автобуси місткістю до 160–170 пасажирів. Даний транспорт майже рік простоював на парковці КП "Горелектротранс" через відсутність змін у законодавстві, що дозволяли б його використовувати на міських маршрутах.

Зі вступом воєнної адміністрації було прийнято рішення запустити автобуси на маршрути та зробити їх безоплатними для пасажирів. Для обслуговування транспорту виділено майже 10 мільйонів гривень. Ці гроші підуть не тільки на утримання, а й на паливо та зарплати водіям.

