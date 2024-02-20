Спад заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе — Минздрав Украины предоставил обновленные данные

Девушка болеет гриппом. Фото: shutterstock

За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе уменьшилась, что указывает на улучшение эпидемиологической ситуации в регионе. Также зарегистрирована циркуляция вируса гриппа А и снижение заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета .

Детали статистики

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе остается ниже эпидпорога на 33% и находится на сезонном уровне для этого времени года. Всего за последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболело 3538 одесситов, из которых 65,9% — дети до 17 лет. Заболеваемость среди детей снизилась на 27,6%.

Вирусные заболевания и COVID-19

В настоящее время зарегистрирована циркуляция вируса гриппа А, а также вирусов негриппозной этиологии, таких как парагрипп, аденовирус, метапневмовирус и другие. Что касается COVID-19, за последнюю неделю заболело 40 одесситов, среди которых десять детей. Также зафиксированы единичные случаи острых кишечных инфекций, вирусных гепатитов и воздушно-капельных инфекций.

Напомним, что Украинская инспекция по контролю качества воздуха выявила превышение нормы формальдегида в воздухе Одессы и Николаева. Концентрация ядовитого вещества в этих городах оказалась увеличена почти в тысячу раз.

Также мы писали, что в одесских медицинских учреждениях прошла акция по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний . В ее рамках прошли обследование более 3 тысяч человек, из которых большая часть — женщины.