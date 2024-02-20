Спад захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі —  МОЗ України надали оновлені дані

Дівчина хворіє на грип. Фото: shutterstock

За останній тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі зменшилася, що вказує на покращення епідеміологічної ситуації у регіоні. Також зареєстровано циркуляцію вірусу грипу А та зниження захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Деталі статистики

Захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі залишається нижчою за епідпоріг на 33% і знаходиться на сезонному рівні для цієї пори року. Усього за останній тиждень на ГРВІ та грип захворіло 3538 одеситів, з яких 65,9% – діти віком до 17 років. Захворюваність серед дітей знизилася на 27,6%.

Вірусні захворювання та COVID-19

Наразі зареєстровано циркуляцію вірусу грипу А, а також вірусів негрипозної етіології, таких як парагрип, аденовірус, метапневмовірус та інші. Щодо COVID-19, за останній тиждень захворіло 40 одеситів, серед яких десять дітей. Також зафіксовано поодинокі випадки гострих кишкових інфекцій, вірусних гепатитів та повітряно-крапельних інфекцій.

Нагадаємо, що Українська інспекція з контролю за якістю повітря виявила перевищення норми формальдегіду у повітрі Одеси та Миколаєва. Концентрація отрутної речовини у цих містах виявилася збільшеною майже у тисячу разів.

Також ми писали, що в одеських медичних закладах відбулася акція з профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань. У її рамках пройшли обстеження понад 3 тисячі людей, з яких більша частина — жінки.