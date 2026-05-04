Спасатели Одессы: мужество и героизм сегодняшнего дня

Спасатель Виталий Лабутин на работе. Фото: ГСЧС Одесской области

День спасателя — это не просто профессиональный праздник, но и напоминание о мужестве тех, кто, рискуя жизнью, ежедневно помогает другим. История Виталия Лабутина, спасателя, который работает на прилетах и спасает людей из-под завалов, — это реальная история выбора профессии в условиях сложных жизненных обстоятельств.

Журналисты Новини.LIVE поговорили как и почему мужчина стал спасателем, а также какие эмоциональные и физические вызовы встают перед ним ежедневно.

Путь стать пожарным

Для Виталия выбор профессии был достаточно сложным. Свою роль сыграло то, что в школе был в пожарной коменде, поэтому какой-то небольшой опыт и навыки уже были. Пройдя армию он все же решил попробовать себя именно в роли спасателя.

"Как-то в полицию не хотелось, в армии уже был. Был в школе пожарной команды, потом как-то все зашло. И, наверное, понял, что, пожалуй, надо попробовать. В 2012 году я сюда устроился на работу", — говорит одесский спасатель Виталий Лабутин.

Одесский спасатель Виталий Лабутин о том как выбрал быть пожарным. Фото: Новини.LIVE

Виталий вспоминает, как однажды пришел в отделение кадров и просто спросил, нужны ли новые спасатели. Ему ответили, что документы надо принести, и так началась его карьера. Этот момент стал решающим в его жизни, и он не жалеет о своем выборе.

Читайте также:

Работа на прилетах

Виталий отмечает, что каждый выезд для спасателей — это своеобразный стресс, особенно когда речь идет о боевых действиях. Родные всегда волнуются, ведь каждый день приносит новые вызовы.

"Родные переживают каждый раз, потому что каждый выезд, каждая смена разная. Бывает не очень тяжело, а бывает ... Сейчас стало намного сложнее. Если раньше было меньше человеческой боли, пожалуй, травм, то сейчас стало значительно больше", — рассказывает он.

Спасатель на одном из пожаров. Фото: ГСЧС Одесской области

Один из таких тяжелых случаев, оставивший глубокий след в душе Виталия, произошел во время обстрела одного из домов на Молдаванке. Тогда шахет попал в четырехэтажку, мужчина был в тот момент в укрытии с семьей. Подразделения не направляли, потому что была тревога. Чтобы не терять время он поднялся и стал спасал людей.

Подготовка спасателей

В работе спасателей чрезвычайно важна скорость реакции и слаженность действий команды. Чтобы этого достичь необходимы постоянные тренировки, только таким образом можно наработать все до мелочей.

"Каждый понимает, что надо делать. Когда звучит сигнал тревоги, мы быстро одеваемся, садимся в автомобиль, берем путевой лист и едем на место вызова", — объясняет спасатель.

Одесский спасатель Виталий Лабутин после пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Важно не только иметь физическую готовность, но и постоянно отрабатывать различные навыки. У спасателей есть тренинги, каждый день отрабатывая нормативы по различным упражнениям. Это включает тренировки с трехметровой лестницы, отработка стволов, все навыки, которые могут понадобиться на реальных пожарах.

Психологическая устойчивость

Для того чтобы быть эффективным в своей профессии, спасателям нужно не только физически готовиться, но и иметь стальные нервы. Виталий отмечает, что хотя не все спасатели имеют идеальные физические данные, многие способны делать невероятные вещи в экстремальных ситуациях.

"Все зависит от психологического настроя. У нас не все высокие и физически развитые, но есть ребята, которые делают чудеса на пожарах", — отмечает одесский спасатель Виталий Лабутин.

Одесский спасатель возле пожарной машины, фото: ГСЧС Одесской области

После тяжелых выездов важно восстановить силы. Виталий объясняет, что восстановление — это не только физическое, но и эмоциональное восстановление.

"Я восстанавливаюсь в зале. Очень важно выбрасывать накопленный негатив. Кто-то ездит на рыбалку, кто-то спортом занимается, мы все по-разному восстанавливаемся", — добавляет он.

Одесский спасатель с маленькой девочкой. Фото: ГСЧС Одесской области

День спасателя

Свой профессиональный праздник Виталий вместе с коллега будет отмечать на работе. Надеясь, что хоть сегодня обойдется без очередной атаки со стороны россиян или крупных пожаров. Спокойных дней в их работе можно на пальцах одной руки пересчитать, поэтому они особенно ценны. А пожелания будут одни на всех.

"Коллегам хочется пожелать сухих рукавов и поменьше тяжелых перемен. Тако мира. Это всей стране, чтобы быстрее закончилась эта война", — говорит одесский спасатель Виталий Лабутин.

Одесский спасатель Виталий Лабутин фото с работы. Фото: ГСЧС Одесской области

Несмотря на огромные трудности, с которыми сталкиваются спасатели, Виталий и его коллеги продолжают работать, рискуя собственной жизнью, и не терять человечности даже в самые сложные моменты. Их ежедневный труд является основой безопасности граждан, и этот текст напоминает нам, насколько важную роль они играют в нашей жизни, особенно во время войны.

Как сообщали Новини.LIVE, в спасатели теперь ежедневно рискуют своей жизнью, идя в наиболее опасные места, чтобы спасти других. Они уже не только борются с пожарами и авариями, но и ликвидируют последствия обстрелов, расчищают завалы и оказывают помощь тем, кто оказался в самых горячих точках конфликта. Война принесла новые вызовы, и спасатели теперь не только борются с огнем, но и ежедневно спасают жизни в самых сложных условиях.

Также Новини.LIVE писали, о защитнике прошел Мариуполь от первых обстрелов до последнего боя. Месяцы обороны, попытка прорыва из окружения и российский плен — эти испытания стали частью его личной истории, которая показывает, насколько хрупкая и одновременно невероятно сильная человеческая выдержка.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась