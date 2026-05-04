Спасатели Одессы: мужество и героизм сегодняшнего дня

День спасателя в Украине 2026: история героя из Одессы
День спасателя — это не просто профессиональный праздник, но и напоминание о мужестве тех, кто, рискуя жизнью, ежедневно помогает другим. История Виталия Лабутина, спасателя, который работает на прилетах и спасает людей из-под завалов, — это реальная история выбора профессии в условиях сложных жизненных обстоятельств.
Журналисты Новини.LIVE поговорили как и почему мужчина стал спасателем, а также какие эмоциональные и физические вызовы встают перед ним ежедневно.
Путь стать пожарным
Для Виталия выбор профессии был достаточно сложным. Свою роль сыграло то, что в школе был в пожарной коменде, поэтому какой-то небольшой опыт и навыки уже были. Пройдя армию он все же решил попробовать себя именно в роли спасателя.
"Как-то в полицию не хотелось, в армии уже был. Был в школе пожарной команды, потом как-то все зашло. И, наверное, понял, что, пожалуй, надо попробовать. В 2012 году я сюда устроился на работу", — говорит одесский спасатель Виталий Лабутин.
Виталий вспоминает, как однажды пришел в отделение кадров и просто спросил, нужны ли новые спасатели. Ему ответили, что документы надо принести, и так началась его карьера. Этот момент стал решающим в его жизни, и он не жалеет о своем выборе.
Работа на прилетах
Виталий отмечает, что каждый выезд для спасателей — это своеобразный стресс, особенно когда речь идет о боевых действиях. Родные всегда волнуются, ведь каждый день приносит новые вызовы.
"Родные переживают каждый раз, потому что каждый выезд, каждая смена разная. Бывает не очень тяжело, а бывает ... Сейчас стало намного сложнее. Если раньше было меньше человеческой боли, пожалуй, травм, то сейчас стало значительно больше", — рассказывает он.
Один из таких тяжелых случаев, оставивший глубокий след в душе Виталия, произошел во время обстрела одного из домов на Молдаванке. Тогда шахет попал в четырехэтажку, мужчина был в тот момент в укрытии с семьей. Подразделения не направляли, потому что была тревога. Чтобы не терять время он поднялся и стал спасал людей.
Подготовка спасателей
В работе спасателей чрезвычайно важна скорость реакции и слаженность действий команды. Чтобы этого достичь необходимы постоянные тренировки, только таким образом можно наработать все до мелочей.
"Каждый понимает, что надо делать. Когда звучит сигнал тревоги, мы быстро одеваемся, садимся в автомобиль, берем путевой лист и едем на место вызова", — объясняет спасатель.
Важно не только иметь физическую готовность, но и постоянно отрабатывать различные навыки. У спасателей есть тренинги, каждый день отрабатывая нормативы по различным упражнениям. Это включает тренировки с трехметровой лестницы, отработка стволов, все навыки, которые могут понадобиться на реальных пожарах.
Психологическая устойчивость
Для того чтобы быть эффективным в своей профессии, спасателям нужно не только физически готовиться, но и иметь стальные нервы. Виталий отмечает, что хотя не все спасатели имеют идеальные физические данные, многие способны делать невероятные вещи в экстремальных ситуациях.
"Все зависит от психологического настроя. У нас не все высокие и физически развитые, но есть ребята, которые делают чудеса на пожарах", — отмечает одесский спасатель Виталий Лабутин.
После тяжелых выездов важно восстановить силы. Виталий объясняет, что восстановление — это не только физическое, но и эмоциональное восстановление.
"Я восстанавливаюсь в зале. Очень важно выбрасывать накопленный негатив. Кто-то ездит на рыбалку, кто-то спортом занимается, мы все по-разному восстанавливаемся", — добавляет он.
День спасателя
Свой профессиональный праздник Виталий вместе с коллега будет отмечать на работе. Надеясь, что хоть сегодня обойдется без очередной атаки со стороны россиян или крупных пожаров. Спокойных дней в их работе можно на пальцах одной руки пересчитать, поэтому они особенно ценны. А пожелания будут одни на всех.
"Коллегам хочется пожелать сухих рукавов и поменьше тяжелых перемен. Тако мира. Это всей стране, чтобы быстрее закончилась эта война", — говорит одесский спасатель Виталий Лабутин.
Несмотря на огромные трудности, с которыми сталкиваются спасатели, Виталий и его коллеги продолжают работать, рискуя собственной жизнью, и не терять человечности даже в самые сложные моменты. Их ежедневный труд является основой безопасности граждан, и этот текст напоминает нам, насколько важную роль они играют в нашей жизни, особенно во время войны.
