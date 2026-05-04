Рятувальники Одеси: мужність та героїзм сьогоднішнього дня

Рятувальник Віталій Лабутін на роботі. Фото: ДСНС Одещини

День рятувальника — це не просто професійне свято, а й нагадування про мужність тих, хто, ризикуючи життям, щодня допомагає іншим. Історія Віталія Лабутіна, рятувальника, який працює на прильотах і рятує людей з-під завалів, — це реальна історія вибору професії в умовах складних життєвих обставин.

Журналісти Новини.LIVE поговорили як і чому чоловік став рятувальником, а також які емоційні та фізичні виклики постають перед ним щодня.

Шлях стати пожежником

Для Віталія вибір професії був досить складним. Свою роль зіграло те, що в школі був у пожежній коменді, тож якийсь невеликий досвід і навички вже були. Пройшовши армію він все ж таки вирішив спробувати себе саме в ролі рятівника.

"Якось в поліцію не хотілося, в армії вже був. Був у школі пожежної команди, потім якось все зайшло. І, наверне, зрозумів, що, мабуть, треба спробувати. У 2012 році я сюди влаштувався на роботу", — каже одеський рятувальник Віталій Лабутін.

Одеський рятувальник Віталій Лабутін про те як вибрав бути пожежником. Фото: Новини.LIVE

Віталій згадує, як одного дня прийшов до відділення кадрів і просто запитав, чи потрібні нові рятувальники. Йому відповіли, що документи треба принести, і так розпочалась його кар'єра. Цей момент став вирішальним у його житті, і він не шкодує про свій вибір.

Читайте також:

Робота на прильотах

Віталій зазначає, що кожен виїзд для рятувальників — це своєрідний стрес, особливо коли мова йде про бойові дії. Рідні завжди хвилюються, адже кожен день приносить нові виклики.

"Рідні переживають кожного разу, тому що кожен виїзд, кожна зміна різна. Буває не дуже важко, а буває ... Зараз стало набагато складніше. Якщо раніше було менше людського болю, мабуть, травм, то зараз стало значно більше", — розповідає він.

Рятувальник на одній з пожеж. Фото: ДСНС Одещини

Один із таких важких випадків, що залишив глибокий слід у душі Віталія, стався під час обстрілу одного з будинків на Молдаванці. Тоді шахет влучив в чотириповерхівку, чоловік був у той момент в укритті з сім'єю. Підрозділи не направляли, бо була тривога. Щоб не гаяти час він піднявся і став рятував людей.

Підготовка рятувальників

У роботі рятувальників надзвичайно важлива швидкість реакції та злагодженість дій команди. Щоб цього досягти необхідні постійні тренування, тільки таким чином можна напрацювати все до дрібниць.

"Кожен розуміє, що треба робити. Коли звучить сигнал тривоги, ми швидко вдягаємося, сідаємо в автомобіль, беремо путівий лист і їдемо на місце виклику", — пояснює рятувальник.

Одеський рятувальник Віталій Лабутін після пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Важливо не лише мати фізичну готовність, а й постійно відпрацьовувати різні навички. У рятувальників є тренінги, кожного дня відпрацьовуючи нормативи по різним вправам. Це включає тренування з трьохметрової драбини, відпрацювання стволів, всі навички, які можуть знадобитися на реальних пожежах.

Психологічна стійкість

Для того щоб бути ефективним у своїй професії, рятувальникам потрібно не тільки фізично готуватись, а й мати сталеві нерви. Віталій зазначає, що хоча не всі рятувальники мають ідеальні фізичні дані, багато хто здатен робити неймовірні речі в екстремальних ситуаціях.

"Все залежить від психологічного настрою. У нас не всі високі й фізично розвинуті, але є хлопці, які роблять чудеса на пожежах", — зазначає одеський рятувальник Віталій Лабутін.

Одеський рятувальник біля пожежної машини. Фото: ДСНС Одещини

Після важких виїздів важливо відновити сили. Віталій пояснює, що відновлення — це не лише фізичне, але й емоційне відновлення.

"Я відновлююсь в залі. Дуже важливо викидати накопичений негатив. Хтось їздить на риболовлю, хтось спортом займається, ми всі по-різному відновлюємось", — додає він.

Одеський рятувальник з маленькою дівчинкою. Фото: ДСНС Одещини

День рятувальника

Своє професійне свято Віталій разом із колега відзначатиме на роботі. Сподіваючись, що хоч сьогодні обійдеться без чергової атаки з боку росіян чи великих пожеж. Спокійних днів у їхній роботі можна на пальцях однієї руки перерахувати, тому вони особливо цінні. А побажання будуть одні на всіх.

"Колегам хочеться побажати сухих рукавів і поменше важких змін. Тако миру. Це всій країні, щоб швидше закінчилась ця війна", — каже одеський рятувальник Віталій Лабутін.

Одеський рятувальник Віталій Лабутін фото з роботи. Фото: ДСНС Одещини

Незважаючи на величезні труднощі, з якими стикаються рятувальники, Віталій та його колеги продовжують працювати, ризикуючи власним життям, і не втрачати людяності навіть в найскладніші моменти. Їхня щоденна праця є основою безпеки громадян, і цей текст нагадує нам, наскільки важливу роль вони відіграють у нашому житті, особливо під час війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, в рятувальники тепер щодня ризикують своїм життям, йдучи в найбільш небезпечні місця, щоб врятувати інші. Вони вже не тільки борються з пожежами та аваріями, але й ліквідують наслідки обстрілів, розчищають завали і надають допомогу тим, хто опинився в найгарячіших точках конфлікту. Війна принесла нові виклики, і рятувальники тепер не тільки борються з вогнем, а й щодня рятують життя у найскладніших умовах.

Також Новини.LIVE писали, про захисника пройшов Маріуполь від перших обстрілів до останнього бою. Місяці оборони, спроба прориву з оточення та російський полон — ці випробування стали частиною його особистої історії, яка показує, наскільки крихка й водночас неймовірно сильна людська витримка.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася