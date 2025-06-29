Погода в Одессе 30 июня: жара и безоблачное небо: жара и безоблачное небо

Жара и сухой воздух — какой будет погода в Одессе завтра
В Одессе понедельник, 30 июня, будет по-летнему теплым и безоблачным. Температура днем достигнет +28°C, а ночью — останется комфортной. Дожди не прогнозируются. В Одесской области будет действовать предупреждение о пожарной опасности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночью температура не опустится ниже +20 °C, а влажность — около 66%. Ветер — умеренный, со скоростью 6 м/с. Воздух будет ощущаться немного теплее — как +21 °C.
Утром ситуация не изменится: +20 °C, свежий воздух, никаких осадков. Влажность возрастет до 83%, поэтому будет немного душно, но еще комфортно.
Днем термометры покажут до +28 °C, однако из-за солнца и ветра будет ощущаться даже жарче — до +30 °C. Влажность уменьшится, воздух станет суше, а ветер усилится до 7 м/с.
Вечером жара не будет спадать — +27 °C, с ощущением +29 °C. Солнце зайдет только в 20:53, а небо будет оставаться ясным.
Погода в Одесской области
- Переменная облачность.
- Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью +15...+20 °С, днем +26...+31 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в Черном море заметили опасную рыбу-кулю с крепкими челюстями и смертельным ядом. Также мы писали, что в Одесской области обнаружили гигантскую осу из Красной книги.
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