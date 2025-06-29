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Главная Одесса Жара и сухой воздух — какой будет погода в Одессе завтра

Жара и сухой воздух — какой будет погода в Одессе завтра

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 16:38
Погода в Одессе 30 июня: жара и безоблачное небо: жара и безоблачное небо
Мужчина стоит под искусственным туманообразователем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе понедельник, 30 июня, будет по-летнему теплым и безоблачным. Температура днем достигнет +28°C, а ночью — останется комфортной. Дожди не прогнозируются. В Одесской области будет действовать предупреждение о пожарной опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью температура не опустится ниже +20 °C, а влажность — около 66%. Ветер — умеренный, со скоростью 6 м/с. Воздух будет ощущаться немного теплее — как +21 °C.

Утром ситуация не изменится: +20 °C, свежий воздух, никаких осадков. Влажность возрастет до 83%, поэтому будет немного душно, но еще комфортно.

Днем термометры покажут до +28 °C, однако из-за солнца и ветра будет ощущаться даже жарче — до +30 °C. Влажность уменьшится, воздух станет суше, а ветер усилится до 7 м/с.

Вечером жара не будет спадать — +27 °C, с ощущением +29 °C. Солнце зайдет только в 20:53, а небо будет оставаться ясным.

Спека і сухе повітря — якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °С, днем +26...+31 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Спека і сухе повітря — якою буде погода в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, в Черном море заметили опасную рыбу-кулю с крепкими челюстями и смертельным ядом. Также мы писали, что в Одесской области обнаружили гигантскую осу из Красной книги.

Одесса лето Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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