Погода в Одесі 30 червня: спека та безхмарне небо

Чоловік стоїть під штучним тумановідтворювачем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі понеділок, 30 червня, буде по-літньому теплим і безхмарним. Температура вдень сягне +28°C, а вночі — залишиться комфортною. Дощі не прогнозуються. На Одещині діятиме попередження про пожежну небезпеку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вночі температура не опуститься нижче +20 °C, а вологість — близько 66%. Вітер — помірний, зі швидкістю 6 м/с. Повітря буде відчуватись трохи тепліше — як +21 °C.

Зранку ситуація не зміниться: +20 °C, свіже повітря, жодних опадів. Вологість зросте до 83%, тож буде трохи задушно, але ще комфортно.

Вдень термометри покажуть до +28 °C, однак через сонце і вітер буде відчуватись навіть спекотніше — до +30 °C. Вологість зменшиться, повітря стане сухішим, а вітер посилиться до 7 м/с.

Увечері спека не спадатиме — +27 °C, з відчуттям +29 °C. Сонце зайде лише о 20:53, а небо залишатиметься ясним.

Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +15...+20 °С, вдень +26...+31°С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, у Чорному морі помітили небезпечну рибу-кулю з міцними щелепами та смертельною отрутою. Також ми писали, що на Одещині виявили гігантську осу з Червоної книги.