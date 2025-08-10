Погода в Одессе 11 августа - солнце и жара до +33 °C

Девушка страдает от жары. Фото иллюстративное: freepik

В понедельник, 11 августа, в Одессе будет солнечно и жарко. Осадков синоптики не прогнозируют, а дневная температура достигнет +30 °C, но будет ощущаться еще выше. Ветер умеренный, поэтому облегчения от жары ждать не стоит.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот из Telegram

Погода в Одессе на 11 августа

Ночью воздух прогреется до +22 °C, а утром температура поднимется до +23 °C, что будет ощущаться как +25 °C. Ветер сохранится на уровне 5 метров в секунду.

Самым жарким будет день — столбики термометров покажут +30 °C, но солнце и низкая влажность сделают ощущения еще горячее — до +33 °C. Вечером жара не отступит: сохранится +30 °C, при этом ветер усилится до 6 метров в секунду.

Солнце взойдет в 05:50, а закат состоится в 20:13 — так что день продлится более 14 часов. Полная луна украсит ночное небо.

Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области на 11 августа

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +21...+23 °С, днем +30...+32 °С.

Температура морской воды +23...+24 °С.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Штормовое предупреждение на 11 августа

Синоптики предупреждают, что днем 11 августа на побережье Одесской области усилится северо-западный ветер. Его скорость составит 12-14 м/с, что может создать опасность для людей на пляжах, в море и для мелких судов.

Сообщение о шторме. Фото: скриншот из Telegram

Специалисты отмечают, что во время ветреной погоды возрастает риск образования высоких волн, сноса надувных средств в море и падения деревьев или веток. Жителей и гостей региона призывают избегать выхода в открытое море, не оставлять детей без присмотра у воды и не ставить автомобили под старыми деревьями.

