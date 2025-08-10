Погода в Одесі 11 серпня — сонце і спека до +33 °C

Дівчина потерпає від спеки. Фото ілюстративне: freepik

У понеділок, 11 серпня, в Одесі буде сонячно та спекотно. Опадів синоптики не прогнозують, а денна температура сягне +30 °C, але відчуватиметься ще вище. Вітер помірний, тож полегшення від спеки чекати не варто.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі на 11 серпня

Вночі повітря прогріється до +22 °C, а ранком температура підніметься до +23 °C, що відчуватиметься як +25 °C. Вітер збережеться на рівні 5 метрів за секунду.

Найспекотнішим буде день — стовпчики термометрів покажуть +30 °C, але сонце і низька вологість зроблять відчуття ще гарячішими — до +33 °C. Увечері спека не відступить: збережеться +30 °C, при цьому вітер посилиться до 6 метрів за секунду.

Сонце зійде о 05:50, а захід відбудеться о 20:13 — тож день триватиме понад 14 годин. Повний місяць прикрасить нічне небо.

Погода в Одеській області на 11 серпня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +21...+23 °С, вдень +30...+32 °С.

Температура морської води +23...+24 °С.

Штормове попередження на 11 серпня

Синоптики попереджають, що вдень 11 серпня на узбережжі Одещини посилиться північно-західний вітер. Його швидкість становитиме 12–14 м/с, що може створити небезпеку для людей на пляжах, у морі та для дрібних суден.

Фахівці наголошують, що під час вітряної погоди зростає ризик утворення високих хвиль, зносу надувних засобів у море та падіння дерев або гілок. Жителів і гостей регіону закликають уникати виходу у відкрите море, не залишати дітей без нагляду біля води та не ставити автомобілі під старими деревами.

Нагадаємо, в Одеській області озеро Китай стрімко міліє, створюючи загрозу для сіл, що залежать від його води. Окрім цього ми писали, що море "з’їдає" узбережжя біля Лебедівки та Лебедівського лісу.