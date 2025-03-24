Помогал списаться в запас — схема в Одесской области

Подозреваемый с правоохранителями. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Заместитель председателя врачебно-консультативной комиссии одной из больниц Одесской области пытался за 6 тысяч долларов помочь военному списаться в запас. Правоохранители его разоблачили, фигуранту грозит от 8 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, заместитель председателя врачебно-консультативной комиссии одного из медицинских учреждений Подольского района обещал обеспечить военнослужащего документами относительно заболеваний. Они стали бы основанием для вынесения ВВК заключения о том, что он подлежит списанию в запас. Кроме того, фигурант даже организовал служащему фиктивное стационарное "лечение". За такую услугу обвиняемый просил 6 тысяч долларов США. Полицейские задокументировали получение им неправомерной выгоды двумя траншами и передачу обещанных справок, после чего его сразу задержали.

Подозреваемый с правоохранителями. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды). Ему грозит от 8 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о женщине, которая готовила удары по ВСУ. А также о правоохранителе, который помогал сняться с учета в ТЦК.