Допомагав списатися в запас — схема на Одещині

Підозрюваний з правоохоронцями. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

Заступник голови лікарсько-консультативної комісії однієї з лікарень Одещини намагався за 6 тисяч доларів допомогти військовому списатися у запас. Правоохоронці його викрили, фігуранту загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, заступник голови лікарсько-консультативної комісії однієї з медичних закладів Подільського району обіцяв забезпечити військовослужбовця документами щодо захворювань. Вони стали б підставою для винесення ВЛК висновку про те, що він підлягає списанню в запас. Крім того, фігурант навіть організував службовцю фіктивне стаціонарне "лікування". За таку послугу обвинувачений просив 6 тисяч доларів США. Поліцейські задокументували отримання ним неправомірної вигоди двома траншами та передачу обіцяних довідок, після чого його одразу затримали.

Підозрюваний з правоохоронцями. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди). Йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жінку, яка готувала удари по ЗСУ. А також про правоохоронця, який допомагав знятися з обліку в ТЦК.