Сотрудник ТЦК с товарищами дебоширил и избил одессита - как накажут

Полиции на месте. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одессе служащий терцентра комплектования, вместе с товарищами, членами общественной организации, дебоширили и избили мужчину. На фигурантов открыли уголовное производство, им грозит до 4 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Один из сотрудников ТЦК и СП в нетрезвом состоянии пришел к бывшему соседу выяснять давние неприязненные отношения. Не застав хозяина дома, спровоцировал ссору с его женой. Агрессивного мужчину выгнал сосед женщины. Впрочем злоумышленник вскоре вернулся к нему с четырьмя товарищами. Ими оказались местные жители в возрасте 31, 22 и 20 лет. Двое из которых — члены общественной организации. Правонарушители выбивали дверь квартиры, дебоширили и били гражданина, когда тот вышел к ним. Во время схватки один из фигурантов, предварительно, из травматического оружия, сделал несколько выстрелов. К счастью, никто не пострадал. В результате обысков были также изъяты незаполненные повестки по месту жительства одного из фигурантов.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, совершенное группой лиц) Им грозит до 4 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о подполковнике ВСУ, которого судили за госизмену. А также о мужчинах, которые похищали людей под видом ТЦК.