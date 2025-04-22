Співробітник ТЦК з товаришами дебоширил та побил одесита - як покарають

Поліції на місці. Фото ілюстративне: Головне управління Національної поліції в Одеській області

В Одесі службовець терцентру комплектування, разом із товаришами, членами громадської організації, дебоширили та побили чоловіка. На фігурантів відкрили кримінальне провадження, їм загрожує до 4 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Один із співробітників ТЦК та СП у нетверезому стані прийшов до колишнього сусіда з’ясовувати давні неприязні стосунки. А не заставши господаря вдома, спровокував сварку з його дружиною. Агресивного чоловіка вигнав сусід жінки. Втім зловмисник невдовзі повернувся до нього з чотирма товаришами. Ними виявилися місцеві жителі віком 31, 22 та 20 років. Двоє з яких — члени громадської організації. Правопорушники вибивали двері квартири, дебоширили і били громадянина, коли той вийшов до них. Під час сутички один із фігурантів, попередньо, із травматичної зброї зробив кілька пострілів. На щастя, ніхто не постраждав. В результаті обшуків були також вилучені незаповнені повістки за місцем мешкання одного із фігурантів.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, вчинене групою осіб) Їм загрожує до 4 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підполковника ЗСУ, якого судили за держзраду. А також про чоловіків, які викрадали людей під виглядом ТЦК.