Движение вражеского флота по состоянию на четверг, 20 июня

Вражеский корабль на дежурстве в море Фото: росСМИ

По состоянию на утро четверга, 20 июня, враг продолжает удерживать боевые корабли на дежурстве в Черном и Азовском морях. Среди них также есть и ракетоносители, имеющие на снаряжении ракеты типа "Калибр". Следует быть внимательным к сигналам воздушной тревоги, ведь угроза обстрелов остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море присутствуют 2 вражеских корабля, 1 из них — ракетоноситель с 4 "Калибрами";

в Азовском море — 8 кораблей оккупантов. Среди них есть 3 ракетоносителя с вероятным суммарным залпом в 24 "Калибра";

в Средиземном море находится один ракетоноситель с вероятным залпом в 8 "Калибров".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив прошло в Черное море 5 судов, из них ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор. А в Азовское море — 9 судов, из них 4 двигались из Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Напомним, что над Черным морем постоянно фиксируется российская авиация. Самолеты, бомбардировщики и дроны-разведчики патрулируют акваторию и иногда заходят на юг Украины.

Мы также писали, что на Black Sea Security Forum премьер-министр Великобритании Брукс Ньюмарк заявил, что безопасность в Черном море зависит от возвращения Крыма. Кроме этого, освобождение полуострова поможет гражданскому судоходству и морскому экспорту.

Добавим, что РФ все еще продолжает взимать системы ПВО в временно оккупированную АР Крым. Однако ВСУ умело уничтожают пусковые установки и "глаза" оккупантов. Все это делается для будущих маневров.