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Споряджені ракетоносії чергують у Чорному морі — скільки "Калібрів" загрожують

20 червня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Рух ворожого флоту станом на четвер, 20 червня
Ворожи корабель на чергуванні у морі Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок четверга, 20 червня, ворог продовжує тримати бойові кораблі на чергуванні у Чорному та Азовському морях. Серед них також є й ракетоносії, що мають на споряджені ракети типу "Калібр". Слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже загроза обстрілів залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • У Чорному морі присутні 2 ворожих кораблі, 1 з них — ракетоносій з 4 "Калібрами"; 
  • в Азовському морі — 8 кораблів окупантів. Серед них є 3 ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри";
  • в Середземному морі перебуває один ракетоносій із вірогідним залпом у 8 "Калібрів".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку пройшло до Чорного моря 5 суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор. А до Азовського моря — 9  суден, з них 4 рухалось із Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що над Чорним морем постійно фіксується російська авіація. Літаки, бомбардувальники та дрони-розвідники патрулюють акваторію та іноді заходять на південь України.

Ми також писали, що на Black Sea Security Forum премʼєр-міністр Великої Британії Брукс Ньюмарк заявив, що безпека в Чорному морі залежить від повернення Криму. Окрім цього, звільнення півострову допоможе цивільному судноплавству та морському експорту.

Додамо, що РФ усе ще продовжує стягувати системи ППО до тимчасово окупованої АР Крим. Однак ЗСУ вправно знищують пускові установки та "очі" окупантів. Усе це робиться для майбутніх маневрів.

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