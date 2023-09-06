Спортсменка из Одесчины покорила волейбольные соревнования

Награждение призеров соревнований. Фото: НОК в Одесской области

Ева Сердюк, 19-летняя спортсменка из Черноморска, продемонстрировала хорошие достижения в мире пляжного волейбола. Она добыла в борьбе звание чемпионки Украины среди игроков до 21 года (U-21) на турнире, который состоялся в Киеве с 1 по 3 сентября.

Об этом сообщает НОК в Одесской области.

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Для достижения этой победы пара Ева Сердюк и Екатерина Удовенко, выступавшая под 2-м номером, выиграла все свои матчи со счетом 2:0. Самым сложным был финал, где они одолели пару Лазаренко и Курниковой из Запорожья со счетом 21:19 в первой партии и 21:13 во второй.

Эта победа открыла перед Евой Сердюк возможность выступить на чемпионате мира среди игроков до 21 года (U-21), который состоится в Таиланде, в городе Роет, с 7 по 12 ноября.

Ева Сердюк и Екатерина Удовенко. Фото: НОК в Одесской области

Эта победа стала для нее третьей в этом году на национальных чемпионатах, предыдущие победы в категориях U-18 и U-22. В категории U-18 она играла с Екатериной Удовенко, а в U-22 — с Ангелиной Хмель.

Успехи одесских спортсменов

2 и 3 сентября в городе Казалеккио-ди-Рено, Италия, состоялся этап Кубка Европы по скалолазанию. Воспитанники из Одессы показали высокий уровень мастерства и получили две медали.

21-летняя София Рылова из Одесчины и ее партнер Инна Махно из Киева показали достойный результат на турнире серии Pro Beach Tour в Варшаве. Спортсменки заняли 5-е место. Это самый высокий результат для волейболисток из Одесской области в пляжном волейболе.

С 3 по 6 августа в Умани проходил чемпионат Украины среди юношей и девушек "2007-2008 гг." и "2009-2010 гг." по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены из Одесской области получили 13 медалей.