Спортсменка з Одещини підкорила волейбольні змагання

Нагородження призерів змагань. Фото: НОК в Одеській області

Єва Сердюк, 19-річна спортсменка із Чорноморська, продемонструвала гарні досягнення у світі пляжного волейболу. Вона виборола звання чемпіонки України серед гравців до 21 року (U-21) на турнірі, який відбувся в Києві з 1 по 3 вересня.

Про це повідомляє НОК в Одеській області.

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Для досягнення цієї перемоги пара Єва Сердюк та Катерина Удовенко, яка виступала під 2-м номером, виграла всі свої матчі з рахунком 2:0. Найскладнішим був фінал, де вони здолали пару Лазаренко та Курникової з Запоріжжя з рахунком 21:19 в першій партії та 21:13 в другій.

Ця перемога відкрила перед Євою Сердюк можливість виступити на чемпіонаті світу серед гравців до 21 року (U-21), який відбудеться у Таїланді, у місті Роєт, з 7 по 12 листопада.

Єва Сердюк та Катерина Удовенко. Фото: НОК в Одеській області

Ця перемога стала для неї третьою у цьому році на національних чемпіонатах, попередні перемоги в категоріях U-18 і U-22. У категорії "U-18" вона грала з Катериною Удовенко, а в U-22 — з Ангеліною Хміль.

Успіхи одеських спортсменів

2 та 3 вересня у місті Казалеккіо-ді-Рено, Італія, відбувся етап Кубка Європи зі скелелазіння. Вихованці з Одеси показали високий рівень майстерності й здобули дві медалі.

21-річна Софія Рилова з Одещини та її партнерка Інна Махно з Києва показали гідний результат на турнірі серії Pro Beach Tour у Варшаві. Спортсменки посіли заслужене 5 місце. Це найвищий результат для волейболісток з Одеської області у пляжному волейболі.

З 3 до 6 серпня в Умані проходив чемпіонат України серед юнаків і дівчат "2007-2008 рр." і "2009-2010 рр." з веслування на байдарках і каное. Спортсмени з Одеської області здобули 13 медалей.