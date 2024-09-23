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Дело на 82 млн грн — в Одессе будут судить чиновника миграционной службы

23 сентября 2024 16:37
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Чиновник Миграционной службы в Одессе наживался на иностранцах
Сотрудники прокуратуры на обыске. Фото: Одесская областная прокуратура
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В суд направили обвинительный акт против руководителя одного из управлений Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области и его подчиненного. Они потребовали огромную сумму денег с иностранца, обещая спасти его от депортации.

Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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По версии следствия, чиновники потребовали 20 тыс. долларов у гражданина Молдовы, которому угрожали депортация и запрет на въезд в Украину. За эту сумму они обещали повлиять на решение Государственной миграционной службы и судей.

Оба чиновника задержаны. Они находятся под стражей, но могут выйти под залог в размере 70 млн грн и 7 млн грн соответственно.

Шикарная жизнь

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски по местам жительства и работы руководителя и его подчиненного. Они обнаружили большую сумму наличных денег, объекты недвижимости и автомобили. Ориентировочная стоимость выявленного составляет более 82 млн грн.

Обвиняемые были отстранены от должностей, их имущество арестовано.

Если суд признает бывших чиновников виновными, им грозит от трех до восьми лет заключения.

Напомним, у чиновника миграционной службы в Одессе хотят конфисковать дорогой автомобиль. По мнению следствия, он является необоснованным активом.

Также в Одессе на взятке задержали работницу морской академии. Она наладила схему поборов с абитуриентами.

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