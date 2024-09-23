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Справа на 82 млн грн — в Одесі судитимуть чиновника міграційної служби

23 вересня 2024 16:37
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чиновник Міграційної служби в Одесі наживався на іноземцях
Працівники прокуратури на обшуку. Фото: Одеська обласна прокуратура
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

До суду скерували обвинувальний акт проти керівника одного з управлінь Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області та його підлеглого. Вони вимагали величезну суму грошей з іноземця, обіцяючи врятувати його від депортації.

Про це в понеділок, 23 вересня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі

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Деталі справи

За версією слідства, чиновники вимагали 20 тис. доларів у громадянина Молдови, якому загрожували депортація та заборона в'їзду в Україну. За цю суму вони обіцяли вплинути на рішення Державної міграційної служби та суддів. 

Обох посадовців затримали. Вони перебувають під вартою, але можуть вийти під заставу у розмірі 70 млн грн та 7 млн грн відповідно.

Шикарне життя

 

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання та роботи керівника та його підлеглого. Вони виявили велику суму готівки, об’єкти нерухомості та автомобілі. Орієнтовна вартість виявленого сягає понад 82 млн грн. 

Обвинувачених відсторонили від посад, їхнє майно заарештували. 

Якщо суд визнає вже колишніх чиновників винними, їм загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, у посадовця міграційної служби в Одесі хочуть конфіскувати дорогий автомобіль. На думку слідства, він є необґрунтованим активом.  

Також в Одесі на хабарі затримали працівницю морської академії. Вона налагодила схему поборів з абітурієнтів.

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