Продолжение дела по одесскому аэропорту — детали

Одесский аэропорт сверху. Фото иллюстративное: ТСН

Олег Кауфман и Алекс Борухович (Грановский) пошли на сделку со следствием в отношении одесского аэропорта. Бизнесмены признали себя виновными в завладении коммунальным учреждением и прибылью от него.

Об этом сообщают журналисты издания "Слово и дело".

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Подписали признание

Предприниматели подписали признание в совершении уголовного преступления, которые Высший антикоррупционный суд уже прикрепил к материалам дела. Из-за этого на 28 февраля уже назначили открытое судебное заседание по присвоению фигурантами аэропорта "Одесса".

Подробности дела

Напомним, несколько лет назад НАБУ и САП объявили о подозрениях бизнесменам Борису Кауфману и Алексу Боруховичу, а также бывшему городскому голове Одессе Алексею Костусеву и его экс-заместителю Анатолию Орловскому. По данным следствия, в 2011 году фигуранты реализовали схему, в результате которой имущественный комплекс стратегического объекта перешел из собственности территориальной общины в совместную собственность города и так называемых частных инвесторов. Однако впоследствии муниципалитет полностью потерял всякий контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли. По подсчетам правоохранителей, дельцы завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.

Напомним, недавно мы писали о главе благотворительного фонда который уехал с деньгами на ВСУ. А также о чиновнике, которого обвинили в халатности из-за пожара на полигоне.