Продовження справи щодо одеського аеропорту — деталі

Одеський аеропорт зверху. Фото ілюстративне: ТСН

Олег Кауфман та Алекс Борухович (Грановський) пішли на угоду зі слідством щодо справи одеського аеропорту. Бізнесмени визнали себе винними у заволодінні комунальною установою та прибутком від неї.

Про це повідомляють журналісти видання "Слово і діло".

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Підписали визнання

Підприємці підписали визнання у скоєнні кримінального правопорушення, які Вищий антикорупційний суд вже прикріпив до матеріалів справи. Через це на 28 лютого вже назначили відкрите судове засідання щодо привласнення фігурантами аеропорту "Одеса".

Подробиці справи

Нагадаємо, кілька років тому НАБУ і САП оголосили про підозри бізнесменам Борису Кауфману і Алексу Боруховичу, а також колишньому міському голові Одесі Олексію Костусєву та його ексзаступнику Анатолію Орловському. За даними слідства, у 2011 році фігуранти реалізували схему, в результаті якої майновий комплекс стратегічного об'єкту перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів. Проте згодом муніципалітет повністю втратив будь-який контроль над вказаним об'єктом та не отримував від його діяльності жодного прибутку. За підрахунками правоохоронців, ділки заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про голову благодійного фонду який виїхав із грошима на ЗСУ. А також про посадовця, якого звинуватили у халатності через пожежі на полігоні.