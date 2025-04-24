Атак и штурмов со стороны РФ стало больше, враг давит на юг, пытаясь прорваться в Одессу

Военные РФ. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Сразу после окончания "Пасхального перемирия" значительно возросло количество обстрелов и штурмовых действий со стороны России. Сильнее всего враг сегодня давит именно на южном направлении.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Штурмов стало больше

В Силах обороны отмечают, что россияне пытались выдать Пасхальное перемирие за прекращение огня, однако в дни тишины только готовились к следующим атакам. В последнее время увеличилось количество обстрелов артиллерией, ракетами и дронами, а также ударов управляемыми авиабомбами. Больше всего страдают населенные пункты вдоль линии боевого соприкосновения. А штурмовые действия противник проводит постоянно, однако их удается отбивать.

"На Ореховском направлении произошло уже 7 штурмовых действий, где враг пытается прорваться дальше на всем участке боевого соприкосновения. От Малых Щербаков до Лобкового и Степного. Силы обороны уничтожают врага, отражают эти штурмы и наносят противнику значительные потери", — говорит спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Напомним, недавно мы писали о подготовке наступления на юг. А также об угрозе для Одесской области с моря.