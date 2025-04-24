Атак та штурмів з боку РФ побільшало, ворог тисне на південь, намагаючись прорватися до Одеси

Військові РФ. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Одразу після закінчення "Великоднього перемир'я" значно зросла кількість обстрілів та штурмових дій з боку Росії. Найсильніше ворог сьогодні тисне саме на південному напрямку.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі День.LIVE.

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Штурмів побільшало

У Силах оборони відмічають, що росіяни намагалися видати Великоднє перемир'я за припинення вогню, проте у дні тиші лише готувалися до наступних атак. Останнім часом збільшилась кількість обстрілів артилерією, ракетами та дронами, а також ударів керованими авіабомбами. Найбільше страждають населенні пункти вздовж лінії бойового зіткнення. А штурмові дії супротивник проводить постійно, однак їх вдається відбивати.

"На Оріхівському напрямку відбулося вже 7 штурмових дій, де ворог намагається прорватися далі на всій ділянці бойового зіткнення. Від Малих Щербаків до Лобкового та Степового. Сили оборони знищують ворога, відбивають ці штурми і завдають противнику значних втрат", — каже речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підготовку наступу на південь. А також про загрозу для Одещини з моря.