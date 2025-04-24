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Стратегічна авіація РФ над морем — головні цілі

24 квітня 2025 10:45
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Стратегічну авіацію РФ помітили в Азово-Чорноморському регіоні — речник ВМС Плетенчук
Літак РФ. Фото ілюстративне: Мілітарний
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Азово-Чорноморському регіоні була помічена стратегічна авіація Росії. Таким чином ворог намагається контролювати повітряний простір, оскільки втратив ініціативу в морі.

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За даними військово-морських сил, Україна наразі має перевагу на морі, через що ворог постійно намагається сховати та разосередити свій флот. Вчора, зокрема, такі заходи проводилися в Цемеській бухті. Саме тому ворог намагається перехопити ініціативу у повітряному просторі.

"Ми очікуємо постійно від росіян якихось сюрпризів. І ви бачите, що на нашому напрямку вони діють здебільше у повітряному просторі. Але нового в цьому нічого немає, ми відбиваємо атаки по факту", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

В ВМС додають, що корабельно-катерний склад РФ наразі не бере активну участь у бойових діях завдяки українським дронам.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підготовку наступу на південь. А також про наслідки обстрілу Одеси дронами.

Одеса ВМС Новини Одеси війна в Україні Дмитро Плетенчук
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