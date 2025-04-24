Стратегическую авиацию РФ заметили в Азово-Черноморском регионе - спикер ВМС Плетенчук

Самолет РФ. Фото иллюстративное: Милитарный

В Азово-Черноморском регионе была замечена стратегическая авиация России. Таким образом враг пытается контролировать воздушное пространство, поскольку потерял инициативу в море.

Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости".

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Воздух и море

По данным военно-морских сил, Украина сейчас имеет преимущество на море, в связи с чем враг постоянно пытается спрятать и рассредоточить свой флот. Вчера, в частности, такие мероприятия проводились в Цемесской бухте. Именно поэтому враг пытается перехватить инициативу в воздушном пространстве.

"Мы ожидаем постоянно от россиян каких-то сюрпризов. И вы видите, что на нашем направлении они действуют в основном в воздушном пространстве. Но нового в этом ничего нет, мы отражаем атаки по факту", — говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

В ВМС добавляют, что корабельно-катерный состав РФ пока не принимает активное участие в боевых действиях благодаря украинским дронам.

Напомним, недавно мы писали о подготовке наступления на юг. А также о последствиях обстрела Одессы дронами.