Зачем Россия перемещает военных и технику в Крым - Плетенчук, ВМС

ПВО в Крыму. Фото иллюстративное: Укринформ

Перемещения военных в Крыму, которые фиксируют в последнее время не являются хаотичными. РФ опасается ракетно-дронных атак на стратегически важные объекты полуострова, поэтому проводит перебазирование личного состава и ПВО.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире День.LIVE.

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Меры безопасности

В последнее время в Крыму фиксируется перемещение военной техники и систем ПВО. В ВМС отмечают: эти действия не являются хаотичными. Изменения локаций воинских частей и техники могут быть частью стратегических мер по защите от воздушных атак.

"То что может казаться хаотичным может быть просто способом рассредоточения личного состава и техники. Перемещение с локации на локацию с целью убепечения от возможных ударов с воздуха", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Логистический узел

Плетенчук также подчеркнул важность Крыма как логистического узла, где нередко осуществляется ротация военных подразделений. Поэтому там имеется большое количество систем противовоздушной обороны, которые помогают защищать этот регион.

"Это не просто хаб. Это место дислокации различных воинских частей. Поэтому там могут происходить и мероприятия ротации личного состава и перебазирования",— говорит Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что инвестиции в военную инфраструктуру в Крыму являются большими, чем на других территориях, которые подконтрольны РФ. Это свидетельствует о стратегических приоритетах оккупационных сил.

Напомним, недавно мы писали о том, как РФ прошлой ночью спасала свои корабли. А также о последствиях обстрела Одессы дронами.