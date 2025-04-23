Навіщо Росія переміщує військових і техніку в Криму - Плетенчук, ВМС

ППО в Криму. Фото ілюстративне: Укрінформ

Переміщення військових у Криму, які фіксують останнім часом не є хаотичними. РФ побоюється ракетно-дронових атак на стратегічно важливі об'єкти півострову, тому проводить перебазування особового складу і ППО.

Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі День.LIVE.

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Заходи безпеки

Останнім часом в Криму фіксується переміщення військової техніки та систем ППО. у ВМС наголошують: ці дії не є хаотичними. Зміни локацій військових частин і техніки можуть бути частиною стратегічних заходів для захисту від повітряних атак.

"Те що може здаватися хаотичним може бути просто способом разосередження особового складу та техніки. Переміщення з локації на локацію з метою убепечення від можливих ударів з повітря", — каже Дмитро Плетенчук.

Логістичний вузел

Плетенчук також підкреслив важливість Криму як логістичного вузла, де нерідко здійснюється ротація військових підрозділів. Тому там наявна велика кількість систем протиповітряної оборони, які допомагають захищати цей регіон.

"Це не просто хаб. Це місце дислокації різноманітних військових частин. Тому там можуть відбуватися і заходи ротації особового складу та перебазування", — каже Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що інвестиції в військову інфраструктуру в Криму є більшими, ніж на інших територіях, які підконтрольні РФ. Це свідчить про стратегічні пріоритети окупаційних сил.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як РФ минулої ночі рятувала свої кораблі. А також про наслідки обстрілу Одеси дронами.