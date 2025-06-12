США нуждаются в Украине, поскольку от нас зависит стабильность в Черном море

Корабль в море. Фото иллюстративное: Павел Ребров для REUTERS

Именно от Украины и от ее способности противостоять РФ зависит стабильность и безопасность в Черном море. Понимая это, США США неизбежно будут сотрудничать с нами и продолжат помогать нашей стране.

Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Новини.LIVE.

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В чем заинтересованы США

США заинтересованы в стабильности в Черном море, ведь это важный маршрут для торговли, в частности через порты Большой Одессы. А морской путь является самым дешевым вариантом перевозок. Кроме того, если Россия сможет контролировать всю акваторию, это станет опасным прецедентом для Китая, ведь Пекин по аналогии сможет сделать то же самое возле Тайваня. А это никак не соответствует интересам Соединенных Штатов.

"Если в Черном море Россия будет контролировать проход военных судов, то тогда Китай будет контролировать возле Тайваня. А США не заинтересованы в этом. Это вопрос безопасности, торговли, влияния и защиты от нестабильных регионов в будущем",— говорит Валерий Чалый.

Валерий Чалый также добавил, что без Украины США уже не могут достигать некоторых стратегических целей. В частности это касается сдерживания и ослабления России. Именно поэтому Соединенные Штаты "обречены" на партнерство с нами.

Напомним, недавно мы писали о том, что Владимир Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью в Черном море с премьером Болгарии. А также о том, почему Украина заслуживает вступления в ЕС.