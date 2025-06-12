США потребують України, оскільки від нас залежить стабільність у Чорному морі

Корабель в морі. Фото ілюстративне: Павло Ребров для REUTERS

Саме від України та від її спроможності протистояти РФ залежить стабільність та безпека у Чорному морі. Розуміючи це, США неминуче будуть співпрацювати з нами та продовжать допомагати нашій країні.

Про це заявив експосол України в США Валерій Чалий в інтерв’ю Новини.LIVE.

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У чому зацікавлені США

США зацікавлені в стабільності у Чорному морі, адже це важливий маршрут для торгівлі, зокрема через порти Великої Одеси. А морський шлях є найдешевшим варіантом перевезень. Крім того, якщо Росія зможе контролювати всю акваторію, це стане небезпечним прецедентом для Китаю, адже Пекін по аналогії зможе зробити те саме біля Тайваню. А це ніяк не відповідає Інтересам Сполучених Штатів.

"Якщо в Чорному морі Росія буде контролювати прохід військових суден, то тоді Китай буде контролювати біля Тайваню. А США не зацікавлені в цьому. Це питання безпеки, торгівлі, впливу та захисту від нестабільних регіонів у майбутньому",— каже Валерій Чалий.

Валерій Чалий також додав, що без України США вже не можуть досягати деяких стратегічних цілей. Зокрема це стосується й стримування та ослаблення Росії. Саме тому Сполучені Штати "приречені" на партнерство з нами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Володимир Зеленський обговорив безпекову ситуацію в Чорному морі з прем'єром Болгарії. А також про те, чому Україна заслуговує вступу в ЄС.