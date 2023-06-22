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Стало известно, как будут выплачивать деньги пострадавшим от обстрелов в Одессе

22 июня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало известно, как будут выплачивать деньги пострадавшим от обстрелов в Одессе
Обстрелы Одессы 10 июня. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Программа материальной помощи, на которую сегодня из бюджета города утвердили дополнительные 27 миллионов, предусматривает восстановление выбитых дверей и окон. Для каждой квартиры будет рассчитываться отдельная сумма выплат.

Об этом сообщила заместитель Одесского городского головы — директор департамента финансов Одесского городского Совета Светлана Бедрега.

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"Мы понимаем, что квартиры по-разному повреждены. В одной квартире одно окно, например, во второй два окна и еще дверь. Наша цель, чтобы была социальная справедливость, чтобы в зависимости от степени причиненного ущерба, люди получили материальную помощь. Механизм предоставления материальной помощи самый в сегодняшних условиях быстрый механизм для того, чтобы люди в кратчайшие сроки отремонтировали свое жилье", — отметила Светлана Бедрега.

Как добавила Светлана Бедрега, будет определяться конкретная сумма для каждой квартиры в отдельности. И потом средства будут перечисляться на карточные счета получателя. Это может быть хоть какой банк. На начисленные средства человек сможет самостоятельно выбрать и приобрести себе необходимую дверь и окна.

Обстрелы Одесчины

В ночь на 14 июня оккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Впрочем, от рук врага в очередной раз пострадали гражданские объекты. Одними из первых на ликвидацию последствий приехали патрульные полицейские. Кадры первых минут после попадания ракеты в Одессе смотрите в материале.

В результате атаки дронов в ночь на 10 июня от взрывной волны в Одессе пострадали 290 квартир в 11 домах. Коммунальщики вывезли 230 тонн разрушенных элементов.

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