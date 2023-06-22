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Стало відомо, як виплачуватимуть гроші постраждалим від обстрілів в Одесі

22 червня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало відомо, як виплачуватимуть гроші постраждалим від обстрілів в Одесі
Обстріл Одеси 10 червня. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Програма матеріальної допомоги, на яку сьогодні з бюджету міста затвердили додаткові 27 мільйонів, передбачає відновлення вибитих дверей та вікон. Для кожної квартири розраховуватиметься окрема сума виплат. 

Про це повідомила заступниця Одеського міського голови — директорка департаменту фінансів Одеської міської Ради Світлана Бедрега.

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"Ми розуміємо, що квартири по-різному пошкоджені. В одній квартирі одне вікно, наприклад, в другій два вікна і ще двері. Наша ціль, щоби була соціальна справедливість, щоб в залежності від ступеня заподіяної шкоди, люди отримали матеріальну допомогу. Механізм надання матеріальної допомоги самий в сьогоднішніх умовах швидкий механізм для того, щоб люди в найкоротші терміни відремонтували своє житло", — зазначила Світлана Бедрега. 

Як додала Світлана Бедрега, визначатиметься конкретна сума для кожної квартири окремо. Й потім кошти перераховуватимуться на карткові рахунки отримувача. Це може бути будь-який банк. На нараховані кошти людина зможе самостійно обрати та придбати собі необхідні двері та вікна. 

Обстріли Одещини

В ніч проти 14 червня окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі дивіться в матеріалі.

В результаті атаки дронів в ніч на 10 червня від вибухової хвилі в Одесі постраждало 290 квартир у 11 будинках. Комунальники вивезли 230 тонн зруйнованих елементів.

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