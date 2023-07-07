Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 7 июля

Анализ состояния воды. Фото: google

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. В Черном море все еще запрещено купаться.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

В каком состоянии питьевая вода

Согласно данным ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", результаты анализа 2 образцов питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2 образцов на санитарно-химические показатели не выявили никаких отклонений от нормативов.

По результатам лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс", питьевая вода отвечает гигиеническим требованиям, установленным ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".

Анализ Черного моря

Стоит отметить, что из-за подрыва Каховской ГЭС и загрязнения Черного моря до сих пор действует запрет на купание в море, отлов и потребление свежей морской рыбы и других водных биоресурсов, а также рыбы сомнительного происхождения. Будьте осторожны и соблюдайте установленные ограничения.

Последними исследованиями подтверждается постоянное и значительное микробное загрязнение поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов. Информация, полученная из 1604 проведенных анализов, свидетельствует, что 540 образцов не соответствуют гигиеническим нормам.

Напомним, только за 24 июня, в Одесской области врачи зафиксировали четыре случая заболеваний из-за употребления рыбы. Пациентов в состоянии средней тяжести доставили в медицинские учреждения.