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Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 7 липня

7 липня 2023 15:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 7 липня
Аналіз стану води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. В Чорному морі все ще заборонено купатись.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Згідно з даними ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", результати аналізу 2 зразків питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 зразків на санітарно-хімічні показники не виявили жодних відхилень від нормативів.

За результатами лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс", питна вода відповідає гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Аналіз Чорного моря

Варто зазначити, що через підрив Каховської ГЕС та забруднення Чорного моря, досі діє заборона на купання у морі, вилов і споживання свіжої морської риби та інших водних біоресурсів, а також риби сумнівного походження. Будьте обережні та дотримуйтесь встановлених обмежень.

Зазначимо, Останніми дослідженнями підтверджується постійне та значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів. Інформація, отримана з 1 604 проведених аналізів, свідчить, що 540 зразків не відповідають гігієнічним нормам.

Нагадаємо, тільки за 24 червня, в Одеській області лікарі зафіксували чотири випадки захворювань через вживання риби. Пацієнтів у стані середньої важкості доправили до медичних закладів.

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