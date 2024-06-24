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Состояние пострадавших от ракетной атаки по Одессе — количество людей в больницах растет

24 июня 2024 14:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В каком состоянии находятся пострадавшие в результате атаки на Одессу
Карета скорой помощи. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В больницу Одессы утром были доставлены три пациента, получившие ранения в результате попадания ракеты. В настоящее время в медицинское учреждение обратился еще один одессит 48 лет, которому необходима помощь специалистов.

Об этом рассказал директор городской больницы Одессы.

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Что известно о состоянии пострадавших

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь по протоколам лечения. Одного пациента оставили под наблюдением медиков в больнице.

"Один больной госпитализирован с черепно-мозговой травмой и акубаротравмой (контузией, — Ред.). Другим больным оказана амбулаторная помощь. Они сейчас будут проходить амбулаторное лечение вне нашей больницы" , — рассказал директор больницы Евгений Григорьев.

Врач добавил, что состояние больного, находящегося в больнице, стабильное. Но из-за непредсказуемости течения травмы ему может стать хуже в любой момент.

"Течение черепно-мозговой травмы прогнозировать невозможно. Она может на время быть средней степени сложности. А потом, к сожалению, может ухудшиться состояние больного. Но мы делаем все, чтобы состояние было стабильное. И мы надеемся, что все будет хорошо" , — отметил медик.

Директор больницы о состоянии пострадавших в Одессе
Евгений Григорьев о пострадавших. Фото: Новини.LIVE

Мужчина сейчас нуждается в постоянном наблюдении врачей и длительном лечении. Ведь из-за взрыва у него были повреждены слуховые нервы, а их восстановление занимает много времени. Однако врачи добавляют, что операция пострадавшему не нужна — лечение будет консервативное

"По-разному идет восстановление после такой травмы. Это зависит от больших нескольких обстоятельств, но в среднем это несколько месяцев. Оперативное вмешательство не нужно, это будет консервативное лечение" , — прокомментировал Евгений Григорьев.

Атака на Одессу 24 июня

Напомним, что российские захватчики атаковали Одессу, вероятно, с применением ракет типа "Калибр" сегодня утром, 24 июня. Предварительно враг запустил их из акватории Азовского моря.

Мы писали, что россияне ударили по продовольственному складу одной из сетей магазинов. В ОВА отметили, что они намеренно целятся в невоенные объекты и продолжают свою тактику террора гражданского населения.



Пожар, возникший на месте попадания, охватил площадь около 3 000 квадратных мэров. К тушению от ГСЧС были привлечены 100 спасателей и 19 единиц техники.

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