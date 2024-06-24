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Стан постраждалих від ракетної атаки по Одесі — кількість людей у лікарнях росте

24 червня 2024 14:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В якому стані перебувають постраждалі в результаті атаки на Одесу
Карета швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

До лікарні Одеси вранці було доставлено трьох пацієнтів, які отримали поранення в наслідок влучання ракети. Наразі до медичного закладу звернувся ще один одесит 48 років, якому необхідна допомога фахівців. 

Про це розповів директор міської лікарні Одеси. 

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Що відомо про стан постраждалих

Усім постраждалим була надана медична допомога згідно протоколів лікування. Одного пацієнта залишили під наглядом медиків у лікарні.

"Один хворий шпиталізований з черепно-мозковою травмою та акубаротравмою (контузією, — Ред.). Іншим хворим надана амбулаторна допомога. Вони зараз будуть проходити амбулаторне лікування поза межами нашої лікарні", — розповів директор лікарні Євген Григор'єв.

Лікар додав, що стан хворого, який перебуває у лікарні,  стабільний. Але через непередбачуваність перебігу травми йому може стати гірше будь-якої миті. 

"Перебіг черепно-мозкової травми прогнозувати неможливо. Вона може на деякий час бути середньою ступеню складності. А потім, на жаль, може погіршити стан хворого. Але ми робимо все, щоб стан був стабільний. І ми сподіваємося, що все буде добре", — зазначив медик.

Директор лікарні про стан постраждалих в Одесі.
Євген Григор'єв про постраждалих .Фото: Новини.LIVE

Чоловік наразі потребує постійного нагляду лікарів та довготривалого лікування. Адже через вибух у нього були пошкоджені слухові нерви, а їхнє відновлення займає багато часу. Однак лікарі додають, що операція постраждалому не потрібна — лікування буде консервативне.

"По-різному триває відновлення після такої травми. Це залежить від великих декількох обставин, але в середньому це декілька місяців. Оперативне втручання не потрібно, це буде консервативне лікування", — прокоментував Євген Григор'єв.

Атака на Одесу 24 червня

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр" сьогодні зранку, 24 червня. Попередньо ворог запустив їх з акваторії Азовського моря.

Ми писали, що росіяни вдарили по продовольчому складу однієї з мереж магазинів. В ОВА зазначили, що вони навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення.



Пожежа, яка виникла на місці влучення, охопила площу близько 3 000 квадратних мерів. До гасіння від ДСНС було залучено 100 рятувальників та 19 одиниць техніки.

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