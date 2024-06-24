В якому стані перебувають постраждалі в результаті атаки на Одесу

Стан постраждалих від ракетної атаки по Одесі — кількість людей у лікарнях росте
До лікарні Одеси вранці було доставлено трьох пацієнтів, які отримали поранення в наслідок влучання ракети. Наразі до медичного закладу звернувся ще один одесит 48 років, якому необхідна допомога фахівців.
Про це розповів директор міської лікарні Одеси.
Що відомо про стан постраждалих
Усім постраждалим була надана медична допомога згідно протоколів лікування. Одного пацієнта залишили під наглядом медиків у лікарні.
"Один хворий шпиталізований з черепно-мозковою травмою та акубаротравмою (контузією, — Ред.). Іншим хворим надана амбулаторна допомога. Вони зараз будуть проходити амбулаторне лікування поза межами нашої лікарні", — розповів директор лікарні Євген Григор'єв.
Лікар додав, що стан хворого, який перебуває у лікарні, стабільний. Але через непередбачуваність перебігу травми йому може стати гірше будь-якої миті.
"Перебіг черепно-мозкової травми прогнозувати неможливо. Вона може на деякий час бути середньою ступеню складності. А потім, на жаль, може погіршити стан хворого. Але ми робимо все, щоб стан був стабільний. І ми сподіваємося, що все буде добре", — зазначив медик.
Чоловік наразі потребує постійного нагляду лікарів та довготривалого лікування. Адже через вибух у нього були пошкоджені слухові нерви, а їхнє відновлення займає багато часу. Однак лікарі додають, що операція постраждалому не потрібна — лікування буде консервативне.
"По-різному триває відновлення після такої травми. Це залежить від великих декількох обставин, але в середньому це декілька місяців. Оперативне втручання не потрібно, це буде консервативне лікування", — прокоментував Євген Григор'єв.
Атака на Одесу 24 червня
Нагадаємо, що російські загарбники атакували Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр" сьогодні зранку, 24 червня. Попередньо ворог запустив їх з акваторії Азовського моря.
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