Анализ воды Черного моря — какие результаты

Черное море с побережья Одессы. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Уже в двух районах Одесской области был найден мазут с российских танкеров. Пока серьезных последствий для нашего региона он не принес, но опасность остается. В связи с этим проводится мониторинг морской воды в акватории одесского залива.

Об этом заявил в ходе брифинга и.о. начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа Владислава Хрущ.

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Анализ воды

Анализ морской воды на наличие нефтепродуктов показал отрицательный результат. Это означает, что на сегодняшний день состояние Черного моря вблизи Одессы не вызывает опасений. Пробы были взяты на шести участках — пляжи в Фонтанской ОТГ, Ланжероне, пляже "Золотой берег" на 16 станции Большого Фонтана, Затоке, а также в Приморском и Лимане. Экологи предупреждают, что ситуация может резко измениться, как только температура воздуха станет теплее.

Масштабы загрязнения

Государственная экологическая инспекция оценила масштабы загрязнения мазутом с российских танкеров. Площадь, на которую выбросили остатки нефтепродуктов, составляла от 0,5 до 2 метров, и ее протяженность — 1 214 метров на побережье Черного моря. Сейчас нефтепродукты частично опустились на дно, поэтому на поверхности их отследить невозможно.

Возмещение убытков

Чтобы доказать происхождение мазута, нужно взять пробы вещества на Одесском побережье и в месте, где произошла катастрофа, а затем сравнить. Этим планируют заняться правоохранительные органы, говорят экологи.

"С первого дня происшествия ситуация находится на постоянном контроле специализированной экологической прокуратуры Одесской области и вся информация и материалы, которые есть в инспекции. Это ляжет в основу для предоставления стране-агрессору требований по возмещению убытков в пользу Украины для восстановления нашей экосистемы", — отметил и.о. начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа Владислав Хрущ.

Напомним, недавно мы писали о том, какие меры готовят в Одесской области, чтобы противодействовать российскому мазуту. А также о последствиях экологической катастрофы в Краснодарском крае РФ.