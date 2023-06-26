Состояние воды в Одессе

Питьевая вода в кранах. Фото: Николаевский городской совет

По результатам мониторинга воды в Одессе в морской воде обнаружен холеровидный вибрион. А питьевая — соответствует санитарно-микробиологическим показателям.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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По информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", из отобранных двух проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и двух проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

Состояние воды в Черном море

У отобранных 21 июня из точки в г. Одессе (морской порт причал №2) проб морской воды обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга (выделенные холероподобные НАГ вибрионы не являются возбудителем холеры, но вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями). Санэпидситуация находится на постоянном контроле.

По результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс" питьевая вода отвечает ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".

Отметим, сегодня 26 июня в течение дня в Одессе не будут работать некоторые бюветы. Это связано с техническим обслуживанием данных объектов.

Напомним, Одесская область получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.