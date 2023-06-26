Стан води в Одесі: результати санітарно-хімічного дослідження
За результатами моніторингу води в Одесі у морській воді виявлено холероподібний вібріон. Натомість питна відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Результати дослідження питної води
За інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", із відібраних двох проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та двох проб питної води на санітарно-хімічні показники нестандартні проби не виявлені.
Стан води у Чорному морі
У відібраних 21 червня з точки в м. Одесі (морський порт причал №2) проб морської води виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга (виділені холероподібні НАГ вібріони не є збудником холери, але викликають захворювання на гострі кишкові інфекції). Санепідситуація перебуває на постійному контролі.
За результатами відомчого лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс", питна вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".
Зазначимо, сьогодні 26 червня протягом дня в Одесі не працюватимуть деякі бювети. Це пов’язано із технічним обслуговуванням цих об’єктів.
Нагадаємо, Одеська область отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.