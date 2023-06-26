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Стан води в Одесі: результати санітарно-хімічного дослідження

26 червня 2023 12:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Стан води в Одесі
Питна вода у кранах. Фото: Миколаївська міська рада
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

За результатами моніторингу води в Одесі у морській воді виявлено холероподібний вібріон. Натомість питна відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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За інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", із відібраних двох проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та двох проб питної води на санітарно-хімічні показники нестандартні проби не виявлені. 

Стан води у Чорному морі

У відібраних 21 червня з точки в м. Одесі (морський порт причал №2) проб морської води виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга (виділені холероподібні НАГ вібріони не є збудником холери, але викликають захворювання на гострі кишкові інфекції). Санепідситуація перебуває на постійному контролі. 

За результатами відомчого лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс", питна вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Зазначимо, сьогодні 26 червня протягом дня  в Одесі не працюватимуть деякі бювети. Це пов’язано із технічним обслуговуванням цих об’єктів.

Нагадаємо, Одеська область отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів. 

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