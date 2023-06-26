Стан води в Одесі

Питна вода у кранах. Фото: Миколаївська міська рада

За результатами моніторингу води в Одесі у морській воді виявлено холероподібний вібріон. Натомість питна відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Результати дослідження питної води

За інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", із відібраних двох проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та двох проб питної води на санітарно-хімічні показники нестандартні проби не виявлені.

Стан води у Чорному морі

У відібраних 21 червня з точки в м. Одесі (морський порт причал №2) проб морської води виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга (виділені холероподібні НАГ вібріони не є збудником холери, але викликають захворювання на гострі кишкові інфекції). Санепідситуація перебуває на постійному контролі.

За результатами відомчого лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс", питна вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Зазначимо, сьогодні 26 червня протягом дня в Одесі не працюватимуть деякі бювети. Це пов’язано із технічним обслуговуванням цих об’єктів.

Нагадаємо, Одеська область отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.