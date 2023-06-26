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В Одесі сьогодні не працюватимуть бювети: за якими адресами

26 червня 2023 10:30
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Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі сьогодні не працюватимуть бювети: за якими адресами
Одеські бювети. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні протягом дня в Одесі не працюватимуть деякі бювети. Це пов’язано із технічним обслуговуванням даних об’єктів.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Технічне обслуговування бюветів:

  • 6 ст. В. Фонтану з 09:00 до 13:00 
  • І. Рабіна з 10:00 до 14:00. 

По завершенню технічного обслуговування бювети відновлять роботу.

Зазначимо, протягом двох днів, 7 та 8 червня, бюветний комплекс на вулиці Космонавтів, 17а  був тимчасово закритий та не функціонував для відвідувачів. Це пов’язано із ремонтними роботами. Наразі водопостачання на об’єкті здійснюється за графіком.

Нагадаємо, Одеська область отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів. 

Крім того, на Одещині завершились роботи з облаштування системи очищення води. Це дозволить забезпечувати питною водою центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Одеський".

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