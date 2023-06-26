В Одесі сьогодні не працюватимуть бювети: за якими адресами

Одеські бювети. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні протягом дня в Одесі не працюватимуть деякі бювети. Це пов’язано із технічним обслуговуванням даних об’єктів.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Технічне обслуговування бюветів:

6 ст. В. Фонтану з 09:00 до 13:00

І. Рабіна з 10:00 до 14:00.

По завершенню технічного обслуговування бювети відновлять роботу.

Зазначимо, протягом двох днів, 7 та 8 червня, бюветний комплекс на вулиці Космонавтів, 17а був тимчасово закритий та не функціонував для відвідувачів. Це пов’язано із ремонтними роботами. Наразі водопостачання на об’єкті здійснюється за графіком.

Нагадаємо, Одеська область отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.

Крім того, на Одещині завершились роботи з облаштування системи очищення води. Це дозволить забезпечувати питною водою центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Одеський".