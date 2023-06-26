В Одессе сегодня не будут работать бюветы: по каким адресам
Сегодня в течение дня в Одессе не будут работать некоторые бюветы. Это связано с техническим обслуживанием данных объектов.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Техническое обслуживание бюветов:
- 6 ст. Б. Фонтана с 09:00 до 13:00
- И. Рабина с 10:00 до 14:00.
По завершении технического обслуживания бюветы возобновят работу.
Отметим, в течение двух дней, 7 и 8 июня, бюветный комплекс по улице Космонавтов, 17а был временно закрыт и не функционировал для посетителей. Это связано с ремонтными работами. В настоящее время водоснабжение на объекте осуществляется по графику.
Напомним, Одесская область получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.
Кроме того, в Одесской области завершились работы по обустройству системы очистки воды. Это позволит снабжать питьевой водой центра медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесский".