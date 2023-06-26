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В Одессе сегодня не будут работать бюветы: по каким адресам

26 июня 2023 10:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одессе сегодня не будут работать бюветы: по каким адресам
Одесские бюветы Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Сегодня в течение дня в Одессе не будут работать некоторые бюветы. Это связано с техническим обслуживанием данных объектов.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Техническое обслуживание бюветов:

  • 6 ст. Б. Фонтана с 09:00 до 13:00
  • И. Рабина с 10:00 до 14:00.

По завершении технического обслуживания бюветы возобновят работу.

Отметим, в течение двух дней, 7 и 8 июня, бюветный комплекс по улице Космонавтов, 17а был временно закрыт и не функционировал для посетителей. Это связано с ремонтными работами. В настоящее время водоснабжение на объекте осуществляется по графику.

Напомним, Одесская область получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.

Кроме того, в Одесской области завершились работы по обустройству системы очистки воды. Это позволит снабжать питьевой водой центра медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесский".

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