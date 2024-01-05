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"Старик" за 13 тысяч — одесситы придумали способ избегания мобилизации

5 января 2024 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Старик" за 13 тысяч — одесситы придумали способ избегания мобилизации
Реалистичная маска. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На популярных маркетплейсах Украины появились десятки объявлений о продаже маски "старого", которая должна "защитить от ТЦК". Известно, что подобный бизнес придумали предприниматели из Одессы.

Об этом Новини.LIVE узнали на одной из Интернет-платформ.

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Что известно о маске

Аксессуар, который называется "маска пенсионера" имеет несколько конфигураций — качество силикона, внешний вид и даже пол. Стоит она в среднем 13 000 гривен, однако есть и более дешевые аналоги 800 гривен.

Варианты масок. Фото: скриншот

Как должно помогать от ТЦК

Идея проста – надеваете маску с "лицом деда" и вас якобы не останавливают сотрудники ТЦК. Таким образом, можно не получить повестку.

Напомним, в сети распространяется видео, как мужчина заблокировал дверь в собственном авто, когда к нему подошли военнослужащие и полицейские. Инцидент произошел у железнодорожного вокзала в Одессе.

В Рождественский вечер Кабмин опубликовал объяснительную записку к законопроекту о мобилизации, который должны рассмотреть депутаты уже 10 января. Народный депутат Алексей Гончаренко внес в Комитет по нацбезопасности свой вариант документа из-за значительного резонанса в обществе.

Также мы писали, что согласно новому законопроекту об усилении мобилизации в Украине планируется уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет. Это поможет государству призвать на службу необходимые 500 тысяч солдат, о которых сообщало Министерство обороны.

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