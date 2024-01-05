Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Старий" за 13 тисяч — одесити вигадали спосіб уникнення мобілізації arrow

"Старий" за 13 тисяч — одесити вигадали спосіб уникнення мобілізації

5 січня 2024 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
"Старий" за 13 тисяч — одесити вигадали спосіб уникнення мобілізації
Реалістична маска. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На популярних маркетплейсах України зʼявилися десятки оголошень про продаж маски "старого", яка має "захистити від ТЦК". Відомо, що такий бізнес придумали підприємці з Одеси. 

Про це Новини.LIVE дізналися на одній з Інтернет-платформ. 

Читайте також:

Що відомо про маску

Аксесуар, який має назву "маска пенсіонера" має декілька конфігурацій — якість силікону, зовнішній вигляд та навіть стать. Коштує вона в середньому 13 000 гривень, однак є й більш дешеві аналоги за 800. 

Варіанти масок. Фото: скриншот

Як має допомагати від ТЦК

Ідея проста — вдягаєте маску з "обличчям діда" і вас нібито не зупиняють співробітники ТЦК. Таким чином можна не отримати повістку.

Нагадаємо, у мережі шириться відео, як чоловік заблокував двері у власному авто, коли до нього підійшли військовослужбовці та поліцейські. Інцидент стався біля залізничного вокзалу в Одесі. 

Додамо, у Різдвяний вечір Кабмін опублікував пояснювальну записку до законопроєкту про мобілізацію, який мають розглянути депутати вже 10 січня. Народний депутат Олексій Гончаренко вніс до Комітету з нацбезпеки свій варіант документа через значний резонанс у суспільстві. 

Також ми писали, що згідно з новим законопроєктом про посилення мобілізації в Україні планують зменшити призовний вік з 27 до 25 років. Це допоможе державі призвати на службу необхідних 500 тисяч солдатів, про яких повідомляло Міністерство оборони.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі