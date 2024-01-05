"Старий" за 13 тисяч — одесити вигадали спосіб уникнення мобілізації

Реалістична маска. Фото: скриншот

На популярних маркетплейсах України зʼявилися десятки оголошень про продаж маски "старого", яка має "захистити від ТЦК". Відомо, що такий бізнес придумали підприємці з Одеси.

Про це Новини.LIVE дізналися на одній з Інтернет-платформ.

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Що відомо про маску

Аксесуар, який має назву "маска пенсіонера" має декілька конфігурацій — якість силікону, зовнішній вигляд та навіть стать. Коштує вона в середньому 13 000 гривень, однак є й більш дешеві аналоги за 800.

Варіанти масок. Фото: скриншот

Як має допомагати від ТЦК

Ідея проста — вдягаєте маску з "обличчям діда" і вас нібито не зупиняють співробітники ТЦК. Таким чином можна не отримати повістку.

Нагадаємо, у мережі шириться відео, як чоловік заблокував двері у власному авто, коли до нього підійшли військовослужбовці та поліцейські. Інцидент стався біля залізничного вокзалу в Одесі.

Додамо, у Різдвяний вечір Кабмін опублікував пояснювальну записку до законопроєкту про мобілізацію, який мають розглянути депутати вже 10 січня. Народний депутат Олексій Гончаренко вніс до Комітету з нацбезпеки свій варіант документа через значний резонанс у суспільстві.

Також ми писали, що згідно з новим законопроєктом про посилення мобілізації в Україні планують зменшити призовний вік з 27 до 25 років. Це допоможе державі призвати на службу необхідних 500 тисяч солдатів, про яких повідомляло Міністерство оборони.