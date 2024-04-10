Стал депутатом Бахмута и платил налоги в бюджет России — в Одесской области задержали экс-нардепа

Владислав Лукьянов, задержанный в Одесской области. Фото: росСМИ

Бывший народный депутат от запрещенной "Партии Регионов" всячески способствовал вооруженной агрессии России против Украины и платил налоги от своего бизнеса в бюджет страны-агрессорки. Речь идет о Владиславе Лукьянове, которого задержали спецслужбы вблизи КПП в Одесской области при попытке бежать в Молдову.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали дела

Владислав Лукьянов в 2020 году стал депутатом горсовета Бахмута от запрещенного ОПЗЖ. После захвата части региона фигурант перерегистрировал собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству. Кроме того, он предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения.

Позже Лукьянов переехал на подконтрольную Украине территорию и управлял компанией в отдаленном режиме. Именно он распорядился регулярно платить денежные средства в бюджет РФ. Кроме того, он публично оправдывал действия России.

Злоумышленник был задержан возле пограничного пункта пропуска в Одесской области. Оттуда 60-летний экснардеп пытался уехать в соседнюю страну как лицо непризывного возраста.

Что угрожает

В настоящее время депутату доложено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об оправдывании агрессии РФ против Украины. Также решается вопрос дополнительной квалификации незаконной деятельности фигуранта. В настоящее время Лукьянову грозит тюремное заключение до пяти лет.

Случаи сотрудничества с агрессором на Одесчине

Напомним, что спецслужбы задержали активную участницу запрещенной "партии Шария", распространяла фейковую информацию об ВСУ в соцсетях и активно поддерживала пророссийские взгляды. Таким образом, она пыталась сорвать мобилизацию в Украине.



Мы также писали, что специалисты СБУ уличили жителя Одессы, который сотрудничал с врагом. Так, он участвовал в ракетных атаках по военным частям и энергообъектам Украины, за что ему грозит пожизненный срок в тюрьме.

Добавим, что в Николаеве мужчина из окон собственной квартиры наблюдал за передвижением ВСУ и передавал информацию работнику российской ФСБ. Информатора задержали работники спецслужб, пока ему грозит лишение свободы.