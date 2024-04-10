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Став депутатом Бахмута та сплачував податки у бюджет Росії — на Одещині затримали екснардепа

10 квітня 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Став депутатом Бахмута та сплачував податки у бюджет Росії — на Одещині затримали екснардепа
Владислав Лук'янов, якого затримали на Одещині. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Колишній народний депутат від забороненої "Партії Регіонів" всіляко сприяв збройній агресії Росії проти України та сплачував податки від свого бізнесу у бюджет країни-агресорки. Йдеться про Владислава Лук'янова, якого затримали спецслужби поблизу КПП в Одеській області під час спроби втекти до Молдови.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі справи

Владислав Лук'янов у 2020 році став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону фігурант "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення. 

Пізніше Лук'янов переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі. Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ. Окрім того, він публічно виправдовував дії Росії.

Зловмисника затримали поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний екснардеп намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

Що загрожує

Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про виправдовування агресії РФ проти України. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Наразі Лук'янову загрожує тюремне ув’язнення до п'яти років. 

Випадки співпраці з агресором на Одещині

Нагадаємо, що спецслужби затримали активну учасницю забороненої "партії Шарія" поширювала фейкову інформацію про ЗСУ у соцмережах та активно підтримувала проросійські погляди. Таким чином вона намагалася зірвати мобілізацію в Україні.

Ми також писали, що фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.  

Додамо, що у Миколаєві чоловік з вікон власної квартири спостерігав за пересуванням ЗСУ та передавав інформацію працівнику російської ФСБ. Інформатора затримали працівники спецслужб, наразі йому загрожує позбавлення волі.

СБУ
Одеса
російські війська
КПП
Партії регіонів
Одеська область
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