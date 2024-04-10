Став депутатом Бахмута та сплачував податки у бюджет Росії — на Одещині затримали екснардепа

Владислав Лук'янов, якого затримали на Одещині. Фото: росЗМІ

Колишній народний депутат від забороненої "Партії Регіонів" всіляко сприяв збройній агресії Росії проти України та сплачував податки від свого бізнесу у бюджет країни-агресорки. Йдеться про Владислава Лук'янова, якого затримали спецслужби поблизу КПП в Одеській області під час спроби втекти до Молдови.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі справи

Владислав Лук'янов у 2020 році став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону фігурант "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.

Пізніше Лук'янов переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі. Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ. Окрім того, він публічно виправдовував дії Росії.

Зловмисника затримали поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний екснардеп намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

Що загрожує

Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про виправдовування агресії РФ проти України. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Наразі Лук'янову загрожує тюремне ув’язнення до п'яти років.

Випадки співпраці з агресором на Одещині

Нагадаємо, що спецслужби затримали активну учасницю забороненої "партії Шарія" поширювала фейкову інформацію про ЗСУ у соцмережах та активно підтримувала проросійські погляди. Таким чином вона намагалася зірвати мобілізацію в Україні.



Ми також писали, що фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.

Додамо, що у Миколаєві чоловік з вікон власної квартири спостерігав за пересуванням ЗСУ та передавав інформацію працівнику російської ФСБ. Інформатора затримали працівники спецслужб, наразі йому загрожує позбавлення волі.