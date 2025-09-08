Видео
Отношение одесситов к ЮНЕСКО — что изменилось за два года

Отношение одесситов к ЮНЕСКО — что изменилось за два года

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 18:44
ЮНЕСКО для Одессы во время войны — что изменилось и чем помогает городу
Табличка о внесении исторического центра Одессы в ЮНЕСКО. Фото: Новини.LIVE

Почти полвека назад, 8 сентября 1978 года по итогам 2-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО были внесены первые объекты, которые взяли под охрану этой организацией. Исторический центр Одессы попал в этот список только в 2023 году и этому предшествовала достаточно длительная подготовка. Но почувствовали ли от этого горожане какие-то изменения?

Журналисты Новини.LIVE спросили у горожан, что они знают о ЮНЕСКО и надо ли было Одессе туда вступать?

Читайте также:

Одесса в ЮНЕСКО

Статус всемирного наследия воспринимают как инструмент, который может приносить реальные ресурсы: экспертизу, программы поддержки, гранты на консервацию и будущие реставрации. В такой логике это не просто "табличка", а способ заблаговременно позаботиться о фондохранилищах, укрытиях для коллекций и плане восстановления после разрушений.

"Надо, наверное. Защита памятников, может, денег дадут. Чтобы восстанавливать все то, что разрушено во время войны", — говорит Анатолий.

юнеско
Одессит Анатолий о финансировании от ЮНЕСКО. Фото: Новини.LIVE

Есть и более широкое измерение — символическое и дипломатическое. Когда город обозначен в глобальном списке наследия, его проблемы становятся предметом международного внимания, а охрана — не только местным делом. Это добавляет аргументов на переговорах и заставляет партнеров видеть в Одессе часть европейского культурного пространства.

"Одесса — европейский город. ЮНЕСКО — это организация, которая занимается достоянием европейского культурного наследия. Я думаю, что это не должно было быть каким-то таким предметом обсуждения. Это Европа должна обратить внимание первой, что здесь часть, такая важная часть Европы, ее надо охранять", — говорит Светлана.

юнеско
Одесситка Светлана об охране исторического наследия Одессы. Фото: Новини.LIVE

Памятники без защиты

На фоне обстрелов люди оценивают не названия, а ощущение безопасности. Если реальные риски не уменьшаются, статус воспринимают как формальность. В центре внимания — простой вопрос: стало ли городу легче выдерживать удар, появился ли практичный щит? Ответ, исходя из постоянных обстрелов — очевиден.

"Ничего не изменилось от того, что вступили в ЮНЕСКО. Если бы они могли нас защитить, а они же ничего не делают и обстрелы так же продолжаются", — говорит Елена.

юнеско
Местная жительница Елена о защите города. Фото: Новини.LIVE

Сомнения усиливает опыт войны: договоренности не сдерживают агрессора, поэтому надеяться на "магию подписей" не приходится. Для таких респондентов разницы между наличием статуса и его отсутствием пока не видно.

"Можно вступить, можно подписать, но все эти договоренности показывают, что наш враг их не соблюдает, мы же не знаем, что от него ждать — ему нет разницы, подписали мы что-то или нет", — говорит Артем.

юнеско
Одессит Артем о равнодушии врага к механизмам урегулирования конфликта. Фото: Новини.LIVE

Отдельно звучит требование к механизмам: если объекты под международной опекой, должна быть и понятная реакция на разрушения. Иначе статус выглядит пустым знаком без инструментов влияния или предотвращения.

"Моя логика, если уж эти памятники архитектуры есть в международной организации ЮНЕСКО, то тогда ЮНЕСКО должна сделать что-то, чтобы они не были уничтожены. Если это уничтожается, тогда это нарушение всех этих договоров. В моей логике это так, если ничего не изменилось — тогда это все бесполезно", — говорит Светлана.

юнеско
Местная жительница Светлана о том, как ЮНЕСКО должна помогать Одессе. Фото: Новини.LIVE

Статус ЮНЕСКО для Одессы воспринимают по-разному. Для одних это возможность привлечь международные ресурсы, подчеркнуть европейскую ценность города и иметь поддержку в восстановлении. Для других — лишь формальность, которая не останавливает обстрелы и не создает ощутимой защиты. Общим остается одно: одесситы хотят видеть не только символы, но и реальные шаги, которые помогут сохранить город и его наследие.

Ранее мы писали о том, что Россия уничтожает памя тники под защитой ЮНЕСКО, а также о том, что в результате обстрелов страдают уникальные памятники архитектуры.

Одесса ЮНЕСКО памятник культура Новости Одессы архитектура
Хлопонин Никита - Журналист
Автор:
Хлопонин Никита
