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Столб поперек дороги — движение транспорта в центре Одессы затруднено

1 августа 2024 14:31
Верзилова Єлизавета - редактор
В центре Одессы на дорогу упал столб – фиксируются пробки
Столб упал на дорогу. Иллюстративное фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

В центре Одессы на ул. Софиевской, упал фонарный столб на проезжую часть. Поэтому остановлено движение общественного транспорта, а на участке дороги образовались пробки.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Остановлено движение транспорта

Известно, что столб упал на ул. Софиевской, из-за чего от ул. Конной до пер. Ляпунова движение транспорта в настоящее время сильно затруднено. Отметим, что по этому участку пролегает трамвайный маршрут №7, движение которого временно приостановлено. Кроме того, возможны изменения в курсировании автобусов №105 и №111.

Пробки на Софиевской
Пробки в Приморском районе Одессы. Фото: скриншот

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Напомним, что сегодня, 1 августа, большая ветка дерева рухнула прямо на проезжую часть по ул. Базарный. Так что от ул. Леонтовича до ул. Канатной участок дороги обозначен оранжевым цветом. На месте работают коммунальные службы по устранению последствий.

Пробки центр Одессы 1 августа
Пробки в центре сейчас, 1 августа. Фото: скриншот

Мы писали, что в Одессе изменил схему движения трамвайный маршрут №1. Он будет временно курсировать от Лузановки в Центролит. В общей сложности по схеме будет семнадцать остановок.

Также мы сообщали, что одесский общественный транспорт становится более комфортным и экономически эффективным. Так, на два маршрута вышли новые экономные трамваи, которые будут использовать меньше электроэнергии.

Одесса авария транспорт авто пробки Новости Одессы водители общественный транспорт

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