В центрі Одеси на дорогу впав стовп - фіксуються затори

Стовп впав на дорогу. Ілюстративне фото: скриншот

В центрі Одеси, на вул. Софіївській, впав ліхтарний стовп на проїжджу частину. Через це наразі зупинено рух громадського транспорту, а на ділянці дороги утворились затори.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Зупинено рух транспорту

Відомо, що стовп по вул. Софіївській, через що від вул. Кінної до пров. Ляпунова рух транспорту наразі сильно ускладнено. Зазначимо, що цією ділянкою пролягає трамвайний маршрут №7, рух якого тимчасово припинено. Окрім цього, можливі зміни в курсуванні автобусів №105 та №111.

Затори в Приморському районі Одеси. Фото: скриншот

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Нагадаємо, що сьогодні, 1 серпня, велика гілка дерева рухнула прямо на проїжджу частину по вул. Базарній. Тож від вул. Леонтовича до вул. Канатної ділянка дороги позначена помаранчевим кольором. На місці працюють комунальні служби для усунення наслідків.

Затори у центрі зараз, 1 серпня. Фото: скриншот

Ми писали, що в Одесі змінив схему руху трамвайний маршрут №1. Він тимчасово курсуватиме від Лузанівки до Центроліту. Загалом за схемою буде сімнадцять зупинок.

Також ми повідомляли, що одеський громадський транспорт стає більш комфортним та економічно ефективним. Так, на два маршрути вийшли нові економні трамваї, які використовуватимуть менше електроенергії.