Николаев под обстрелами: жители города назвали условия для выезда

Жители Николаева в центре города. Фото: Новини.LIVE

Обстрелы не прекращаются, угроза со стороны России никуда не исчезает, а впереди ещё одна непростая зима. Для прифронтового Николаева каждое новое обострение может изменить привычную жизнь за считанные часы. Люди следят за ситуацией в соседнем Херсоне, но покидать свои дома не спешат. И все же у многих есть свой предел, после которого придется собирать вещи.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Николаева, при каких обстоятельствах они готовы покинуть город и что может стать решающим фактором в таком решении.

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Обстрелы Николаева

Война стала частью жизни николаевцев. Несмотря на опасность, люди продолжают работать, налаживать быт и строить планы на будущее. Вопрос об отъезде из города для многих остается открытым, однако спешить с таким решением они не собираются.

"Только если будут ужасные взрывы, будет совсем очень страшно, тогда уеду. Ни разу не уезжала. Живу на 9-м этаже. У меня лоджия выходит на весь город. Все эти взрывы мы видели", — говорит Алла.

Алла об обстрелах. Фото: Новини.LIVE

Николаевцы также следят за тем, что происходит в соседней Херсонской области. События там заставляют людей задумываться, насколько безопасно оставаться дома. Поэтому некоторые семьи уже обсуждают, как будут действовать, если ситуация ухудшится.

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"Если агрессия укоренится, ну не дай Бог. Если рашисты попытаются переправиться через Днепр и снова пойдут на Херсон, тогда ничего другого не останется. Мы не хотим здесь оставаться, подвергать себя опасности. А пока всё более-менее нормально, насколько это возможно в наше время, можно сказать. Ну или если будет усиление этих реактивных дронов, как, например, не дай Бог, в Херсоне, то, конечно, знаете, выходить за хлебом в магазин и ждать, как на тебя там охотится FPV-дрон или какой-то другой", — говорят Владимир и Анна.

Владимир и Анна об ухудшении ситуации с безопасностью. Фото: Новини.LIVE

Угроза оккупации

В начале полномасштабного вторжения российские войска пытались захватить Николаев. Город удалось удержать, но события того времени до сих пор остаются в памяти местных жителей. Люди не хотят покидать свои дома, но и жить под российской оккупацией не готовы.

"Я здесь живу всю жизнь, ничто не заставит меня уехать. Совсем ничто. Разве что только кацапы сюда придут, прямо сюда придут, будут здесь, тогда в России я жить не хочу. А так никакие обстрелы меня не пугают", — подчеркивает Екатерина.

Екатерина об оккупации. Фото: Новини.LIVE

Жизнь в Николаеве

Для тех, кто остается в Николаеве, важно не только чувствовать себя в безопасности, но и сохранять привычный образ жизни. Однако за годы войны изменилось и то, как люди реагируют на опасность.

"Ну, разве что если внуки пригласят, то я, конечно, поеду к ним. А так мне нравится. У нас нет таких уж обстрелов. Слава Богу, мы не Одесса и не Киев, дай Бог им всем здоровья. Спасибо Всевышнему, он дал мне такую нервную систему, что когда я сплю, не слышу обстрелов", — делится Евгений.

Евгений об адаптации к ситуации. Фото: Новини.LIVE

За годы полномасштабной войны жители Николаева научились жить в условиях воздушных тревог и угрозы обстрелов. Горожане продолжают общаться с родными, заниматься своими делами и находить время для отдыха.

"Я здесь, не уезжая, с самого начала полномасштабного вторжения. Я люблю этот город. Кто бы что ни говорил, каким бы он ни был, я за него, за Николаев, горой. Классный город. Люблю его", — рассказывает Юлия.

Юлия о любви к Николаеву. Фото: Новини.LIVE

Выезд из Николаева

Николаев стал пристанищем и для людей, которые из-за войны покинули свои родные города. Они обустраивают быт на новом месте, однако не планируют оставаться здесь навсегда. Для таких семей решение об очередном переезде зависит не только от ситуации с безопасностью, но и от личных обстоятельств.

"Только возвращение домой в Херсон заставит уехать. С 23-го года здесь. Посмотрим, возможно, уедем на зиму. Нас нигде ничего не держит, поэтому такое возможно. Здесь все-таки не очень сильные обстрелы. Мы были в Одессе, в Киеве. Поэтому здесь пока не очень-то и страшно, не очень-то и боязно", — отмечает Татьяна.

Татьяна о возвращении в Херсон. Фото: Новини.LIVE

Пока сложно сказать, как изменится ситуация в Николаеве в ближайшее время. У каждого из опрошенных есть свои причины оставаться в городе или рассматривать возможность переезда. Но независимо от этих решений всех объединяет желание жить без постоянной угрозы и неопределенности.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, планируют ли николаевцы покидать город в преддверии зимы. Часть людей допускает возможность отъезда из-за ситуации с безопасностью и неопределенности, тогда как другие, несмотря на риски, решили остаться дома.

Также Новини.LIVE рассказывали о том, что может заставить одесситов покинуть родной город. Для большинства мысль об отъезде связана прежде всего с безопасностью, длительными перебоями с коммунальными услугами и угрозой оккупации.