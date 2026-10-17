Николаев под обстрелами: жители города назвали условия для выезда

Страшнее обстрелов: жители Николаева о причинах выезда
Обстрелы не прекращаются, угроза со стороны России никуда не исчезает, а впереди ещё одна непростая зима. Для прифронтового Николаева каждое новое обострение может изменить привычную жизнь за считанные часы. Люди следят за ситуацией в соседнем Херсоне, но покидать свои дома не спешат. И все же у многих есть свой предел, после которого придется собирать вещи.
Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Николаева, при каких обстоятельствах они готовы покинуть город и что может стать решающим фактором в таком решении.
Обстрелы Николаева
Война стала частью жизни николаевцев. Несмотря на опасность, люди продолжают работать, налаживать быт и строить планы на будущее. Вопрос об отъезде из города для многих остается открытым, однако спешить с таким решением они не собираются.
"Только если будут ужасные взрывы, будет совсем очень страшно, тогда уеду. Ни разу не уезжала. Живу на 9-м этаже. У меня лоджия выходит на весь город. Все эти взрывы мы видели", — говорит Алла.
Николаевцы также следят за тем, что происходит в соседней Херсонской области. События там заставляют людей задумываться, насколько безопасно оставаться дома. Поэтому некоторые семьи уже обсуждают, как будут действовать, если ситуация ухудшится.
"Если агрессия укоренится, ну не дай Бог. Если рашисты попытаются переправиться через Днепр и снова пойдут на Херсон, тогда ничего другого не останется. Мы не хотим здесь оставаться, подвергать себя опасности. А пока всё более-менее нормально, насколько это возможно в наше время, можно сказать. Ну или если будет усиление этих реактивных дронов, как, например, не дай Бог, в Херсоне, то, конечно, знаете, выходить за хлебом в магазин и ждать, как на тебя там охотится FPV-дрон или какой-то другой", — говорят Владимир и Анна.
Угроза оккупации
В начале полномасштабного вторжения российские войска пытались захватить Николаев. Город удалось удержать, но события того времени до сих пор остаются в памяти местных жителей. Люди не хотят покидать свои дома, но и жить под российской оккупацией не готовы.
"Я здесь живу всю жизнь, ничто не заставит меня уехать. Совсем ничто. Разве что только кацапы сюда придут, прямо сюда придут, будут здесь, тогда в России я жить не хочу. А так никакие обстрелы меня не пугают", — подчеркивает Екатерина.
Жизнь в Николаеве
Для тех, кто остается в Николаеве, важно не только чувствовать себя в безопасности, но и сохранять привычный образ жизни. Однако за годы войны изменилось и то, как люди реагируют на опасность.
"Ну, разве что если внуки пригласят, то я, конечно, поеду к ним. А так мне нравится. У нас нет таких уж обстрелов. Слава Богу, мы не Одесса и не Киев, дай Бог им всем здоровья. Спасибо Всевышнему, он дал мне такую нервную систему, что когда я сплю, не слышу обстрелов", — делится Евгений.
За годы полномасштабной войны жители Николаева научились жить в условиях воздушных тревог и угрозы обстрелов. Горожане продолжают общаться с родными, заниматься своими делами и находить время для отдыха.
"Я здесь, не уезжая, с самого начала полномасштабного вторжения. Я люблю этот город. Кто бы что ни говорил, каким бы он ни был, я за него, за Николаев, горой. Классный город. Люблю его", — рассказывает Юлия.
Выезд из Николаева
Николаев стал пристанищем и для людей, которые из-за войны покинули свои родные города. Они обустраивают быт на новом месте, однако не планируют оставаться здесь навсегда. Для таких семей решение об очередном переезде зависит не только от ситуации с безопасностью, но и от личных обстоятельств.
"Только возвращение домой в Херсон заставит уехать. С 23-го года здесь. Посмотрим, возможно, уедем на зиму. Нас нигде ничего не держит, поэтому такое возможно. Здесь все-таки не очень сильные обстрелы. Мы были в Одессе, в Киеве. Поэтому здесь пока не очень-то и страшно, не очень-то и боязно", — отмечает Татьяна.
Пока сложно сказать, как изменится ситуация в Николаеве в ближайшее время. У каждого из опрошенных есть свои причины оставаться в городе или рассматривать возможность переезда. Но независимо от этих решений всех объединяет желание жить без постоянной угрозы и неопределенности.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, планируют ли николаевцы покидать город в преддверии зимы. Часть людей допускает возможность отъезда из-за ситуации с безопасностью и неопределенности, тогда как другие, несмотря на риски, решили остаться дома.
Также Новини.LIVE рассказывали о том, что может заставить одесситов покинуть родной город. Для большинства мысль об отъезде связана прежде всего с безопасностью, длительными перебоями с коммунальными услугами и угрозой оккупации.